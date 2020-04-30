هكذا رد المجلس الرئاسي على الهدنة التي أعلنها الجيش

أكد المجلس الرئاسي أنه لا يثق فيما يعلنه الجيش من هدنة، مشددا على استمراره في الدفاع عن نفسه.

وقال المجلس الرئاسي في بيان للمجتمع الدولي وبالأخص الدول المهتمة بالشأن الليبي أنه كان ومازال ملتزما بحقن دماء الليبيين، ومن هذا المنطلق أعلن الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510) لسنة 2020، الذي يعزز نتائج مؤتمر برلين، وينص على وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين، كما وقع منفردا على وقف اطلاق النار الذي طرحته كل من دولتي روسيا وتركيا.

وأضاف المجلس أن خروقات الجيش زادت منذ صدور قرار مجلس الأمن، ولم تتوقف “عن قصف الأحياء السكنية في العاصمة طرابلس وتسبب ذلك في مقتل العشرات من المدنيين وتدمير بيوتهم” بحسب البيان.

وتابع المجلس أنه “رغم هذه الانتهاكات، قبل مرة أخرى بالهدنة الإنسانية التي دعت إليها العديد من المنظمات الدولية والإقليمية وذلك لحماية المواطني وجميع المقيمين على أرض ليبيا بالأخص بسبب جائحة كورونا” إلا أن الجيش “اعتبر الوباء فرصة لتصعيد اعتداءاته مستغلا انشغال (الوفاق) بمواجهة هذه الجائحة”.

وأردف المجلس أن ما سبق من انتهاكات وخروقات يجعلنا لا نثق أبداً فيما يعلن من هدنة، وما أعلنه (الجيش) منذ يومين “بالانقلاب على الاتفاق السياسي والمؤسسات الشرعية يؤكد بأنه ليس لدينا شريك للسلام”.

وزاد البيان “أن أية عملية لوقف إطلاق النار ورصد الخروقات للوصول إلى هدنة حقيقية فعلية تحتاج إلى رعاية وضمانات وآليات دولية يبحت فيها من خلال تفعيل عمل لجنة 5+5 التي تشرف عليها بعثة الدعم في ليبيا” وتابع “في هذا الوقت نؤكد على موقفنا الثابت بأننا مستمرون في الدفاع المشروع عن انفسنا، وضرب بؤر التهديد أينما وجدت”.

وختم المجلس “لا يسعنا في هذه المناسبة إلا الترحيب بجميع المواقف الوطنية في كل أنحاء ليبيا والتي أعلنت عن رفضها لعسكرة الدولة والتي تدعو للدولة المدنية الديمقراطية”.

وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، في بيان، عن وقف جميع العمليات العسكرية من جانبها، استجابة للدعوات من الدول الشقيقة والصديقة التي طالبت بوقف القتال خلال شهر رمضان، محذرة من أن أي اختراق لوقف العمليات العسكرية من قبل ما وصفتها بـ “المليشيات الإرهابية” سيكون الرد فوري وقاسي جداً.