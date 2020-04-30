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منحنا قوة سياسية وعسكرية .. المشري: لولا الحليف التركي لكان حفتر وجنوده في وسط طرابلس

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إن قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر انقلب على الإعلان الدستوري سنة 2014م، موضحًا أنه خارج عن الشرعية وقام بانقلاب عسكري فاشل، حسب قوله.

وذكر في مقابلة له، عبر فضائية “TRT عربي” التركية، “ما يحدث امتداد لانقلاباته السابقة، وفشله في المسار العسكري وعدم قدرته على دخول طرابلس بعد 13 شهرًا من الهجوم على طرابلس، والهزائم الأخرى في المنطقة الغربية وفقدانه السيطرة على العديد من المناطق التي كان يسيطر عليها، وكل ما سبق نعتبره رد فعل على ما أعلنه”.

وأوضح “الانتقادات الدولية لحفتر لم ترتقي إلى المستوى المطلوب، ومازال حلفاؤه يعتبروه شريكًا في المسار السياسي، وهذا أمر مرفوض، والبعثة الأممية لم تصدر بيانًا واضحًا في رفضها لما قاله حفتر، والدعوة لمشاركة حفتر في الحوار السياسي لا يرتقي للمستوى المطلوب”.

وأردف “نحن عازمون على إخراج حفتر من أي عملية سياسية، لأنه قامر وغامر بالمسار العسكري عندما كنا على وشك القيام بحل سياسي، ومع فشله في المسار العسكري بعض الدول تريد إعادته للمسار السياسي، وهذا الأمر مرفوض”.

واستفاض “على الدول استنكار ما قام به حفتر، واعتباره انقلابًا، واستبعاده من العملية السياسية، وهذا لم يحدث، والدول الداعمة لحفتر وعقيلة صالح منقسمون على أنفسهم، وفرنسا رغم إدانتها لحفتر مازالت تقدم الدعم العسكري له، واخترقت الأجواء الليبية بدون إذن من أي جهة ليبية، وهذه الدول لا نثق في كلامها”.

وحول المسار السياسي، قال المشري “نحن ملزمون بتفعيل المسار السياسي مع البرلمان فقط، وهذا المسار يحدده البرلمان ومجلس الدولة، ولا يوجد أي طرف آخر في ليبيا له علاقة بالمسار السياسي، بشكل مباشر، فهو عبارة عن توافقات بين مجلس الدولة ومجلس النواب، ونحن نرفض عودة حفتر بأي شكل مهما كان الدعم الذي يحصل عليه دوليًا”.

واستدرك “حفتر حصل على دعم لوجستي ومادي وسياسي ولم يستطع تحقيق أي شيء، وأصبح من الماضي، ونحن نسعى لفرض سيطرة الحكومة الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي، على كامل التراب الليبي، وأي قوة موجودة لا تخضع لهذه الحكومة، تعتبر متمردة وانقلابية ويجب القضاء عليها”.

وفيما يخص الموقف التركي، استطرد المشري “الحليف الرئيسي والذي أعاد الميزان للمعادلة الليبية هو الحليف التركي، ولولا الاتفاقية البحرية والأمنية لكان حفتر وجنوده يرتعون في أجزاء مختلفة من ليبيا دون رادع، وهذه الاتفاقيات أعادت التوازن العسكري والسياسي على المستوى الدولي، حيث أصبح الحليف التركي يدافع عن وجهة نظر حكومة الوفاق فيما يتعلق برفض هذه الانقلابات، وأصبح صوتنا مسموعًا أكثر عند حلف الناتو والاتحاد الأوروبي والمنظمات الإقليمية”.

واختتم “وجود هذا الحليف أعطى لنا قوة عسكرية وسياسية وإعلامية واحترام أكثر مما كان، عندما تكالبت علينا كل الأمم ولم نجد من يقف معنا، وهو الحليف الاستراتيجي لنا ونحن ننسق مواقفنا السياسية والعسكرية معه، وهذه الشراكة ستستمر بعد انتهاء الحرب في شكل اقتصادي وإعادة بناء ليبيا”.

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  • السلطان المعتوه يمنحكم اوهام مثل تاجر المخدرات يعطيك جرعة تجعلك تعيش فى سعادة ساعات وبعدها تموت فلو ان الجيش الوطنى دخل طرابلس من البداية لما سقط شهداء من الجيش من خيرة شباب الوطن وشباب مغرر بهم من الاخسرين عملا وفى النهاية اردوغان مجرم حتى فى حق الاخوان لانه يدفعهم للتهلكة بدلا من تحكيم العقل وعلى سبيل المثال فى مصر عرض السيسى يوم 3 يوليو على الخوان الاشتراك فى السلطة دون الانفراد بها لان الشعب يرفض حكم المرشد ولكنهم اصروا على الصدام الدموى انتهى بخسارة كل شئ مليشياتهم المسلحة سحقت وقيادتهم سجنت او نفت من مصر واموالهم صودرت واصبحوا جماعة ارهابية منبوذة اذا لو كان فى الاخوان رجل واحد رشيد لطلب منهم الابتعاد عن الشيطان اردوغان فهو يستغلهم لصالح اطماعه ولا يعنيه هلاكهم فاذا دخل الجيش الوطنى فى النهاية سيكون على اشلاء الاخوان ولن ينفعهم اردوغان

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  • شاهد احد المعلقين الاتراك المقرب من الحزب الحاكم هناك قال اننا لا يعنينا السراج ولا ليبيا لو سمحوا لنا بالمشاركة فى غاز شرق المتوسط سنترك السراج ولا يعنينا

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  • اردوغان يبيع ابوه لو وجد من يشتريه تخيل لو ان مصر وقعت معه اتفاقية لترسيم الحدود البحربة لقدم لهم الخوان هدية فواهم من يعتقد ان اردوغان يعنيه الاسلام فهو سلطان الدعارة وانقلب على الداعية الاسلامى فتح الله غولن الذى اوصله للسلطة بدعم مالى كبير ظنا انه حامى حمى الاسلام فلما تاكد من انه عميل صهيونى فاسد انتقده فانقلب عليه اردوغان واستولى على اموال مؤسساته الخيرية ولا يستبعد ان ينقلب على الخوان فى تركيا للسيطرة على اموالهم فى ظل الانهيار الاقتصادى ولينقذ رقبته فتخيل ان هذا الغبى ربط مصير بمصير اردوغان فماذا لوحكمت المعارضة وسحبت الجنود الاتراك فمن يحميك فالمشير يستقوى بشعبه والشعب لا يزول اما الاحتلال فزائل لامحالة وانت مثل القرعة التى تتباهى بشعر بنت اختها

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