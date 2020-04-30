“خليج السدرة”: نفوض المؤسسة العسكرية لإدارة المرحلة الانتقالية لضمان وحدة التراب الليبي

أعلنت المكونات والفاعليات الاجتماعية، وأعضاء المجلس البلدي، وجميع المؤسسات، والهيئات الخدمية، ومنسقي القطاعات، ببلدية خليج السدرة، تفويض المؤسسة العسكرية، بقيادة المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر؛ وذلك لاستلام زمام الأمور، وإدارة البلاد لمرحلة انتقالية تضمن سيادة ووحدة التراب الليبي.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الإعلام والعلاقات العامة بالبلدية، اليوم الخميس.

وأوضح مكتب الإعلام، أن البيان جاء عقب اجتماع عقد بالبلدية يوم 25 أبريل 2020م، لدراسة الوضع الراهن وما تتعرض له الدولة الليبية، من دمار وخراب متعمد وهدر لثروات البلاد البشرية والطبيعية، وأنه لا حل ولا خلاص إلا بتفويض مؤسسة القوات المسلحة العربية الليبية لتولي قيادة البلاد في مرحلة انتقالية.

وكان المشير خليفة حفتر، قد أعلن استجابة القيادة العامة للقوات المسلحة إلى إرادة الشعب الليبي بإدارة شئون البلاد، رغم ثقل الأمانة وتعدد الالتزامات وحجم المسئوليات، متعهدا أمام الله والشعب الليبي بأن القوات المسلحة ستكون رهن إشارة الشعب وستعمل بأقصى طاقتها لرفع المعاناة عنه.

جاء ذلك خلال كلمة متلفزة، الإثنين الماضي، حيث وجه خلالها المشير حفتر، التهنئة للشعب الليبي بمناسبة حلول شهر رمضان، وقدم التحية لليبيين لتجديد الثقة في القوات المسلحة، قائلا: “تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي الذي دمر البلاد، وتفويض من ترونه أهلا لهذه المرحلة، ونحيي فيكم مساندتكم للقوات المسلحة وتجديد ثقتكم فينا وإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي، ونعلن استجابة القوات المسلحة لتفويض الشعب في إدارة شئون البلاد، وسنستكمل الانتصارات في مسيرات متتالية لتحرير البلاد من الإرهاب”.

وأكد أنه ما كانت تحققت الانتصارات لولا دعم الشعب للقوات المسلحة، مضيفا “ما كانت الثقة تترسخ لولا تضحيات الضباط والجنود بدمائهم من أجل سلامة الوطن، كما سنعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة وفق إرادة الشعب مع مواصلة مسيرة التحرير حتى نهايتها”.