مركز الزنتان يتسلم شحنة مستلزمات طبية

تسلّم مركز الزنتان لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجّد، شحنة من التجهيزات الطبية تضمّنت أجهزة تنفس صناعي وأجهزة الصدمة الكهربائية وشاشات مراقبة العلامات الحيوية بالعناية الفائقة .

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن الشحنة شملت أسرّة إيواء كهربائية، وأسرّة عناية فائقة، وأجهزة حقن المحاليل الوريدية، وأجهزة شفط السوائل، وعربات مداواة وعربات طوارئ، وأنابيب تنفس صناعي يدوية، وحاملات تغذية، ومضخات حقن، وأجهزة قياس نسبة الأكسجين في الدم.

وأكد مدير مكتب وكيل الوزارة محمود بن محمود أن الوزارة تواصل تجهيز مراكز علاج مصابي فيروس كورونا في مناطق مختلفة.