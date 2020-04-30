عقدت اليوم الخميس لجنتي الصحة والبيئة والشؤون الخارجية بمجلس النواب الموازي اجتماعا لمناقشة قضايا المواطنين العالقين بالخارج.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب الموازي أنه جرى خلال الاجتماع استعراض الترتيبات التي اتخذتها السلطات المعنية لإعادة العالقين في الخارج، وقررت متابعة تنفيذ هذه الإجراءات من خلال رئيسي اللجنتين والتواصل مع الجهات المعنية.