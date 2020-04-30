سيّالة يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الافتراضي على المستوى الوزاري

أخبار ليبيا24

شارك وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد سيالة، اليوم الخميس، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية (الافتراضية) عبر الدائرة المغلقة بمشاركة وزراء الخارجية العرب والأمين العام للجامعة العربية.

وجرى خلال الاجتماع بحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية تجاه خطورة تنفيذ مخطط الاحتلال الإسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وأصدر المجلس في ختام اجتماعه قرارا تضمن رفض هذه الإجراءات واعتبارها جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكا لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وشارك سيالة الأربعاء في اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي ورؤساء التجمعات الإقليمية الأفريقية عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة وذلك بصفة ليبيا الرئيس الحالي لاتحاد المغرب العربي نيابة عن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وبحث الاجتماع الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأفريقي والمجموعات الإقليمية لمواجهة جائحة كورونا وبحث تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي السابقة الخاصة بمكافحة الجائحة.

وذكر سيالة، أن التطورات الحالية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا في دول المغرب العربي والتحديات التي تواجهها للقضاء والحد من انتشار الفيروس والإحصائيات المتعلقة بالإصابات في هذه الدول والمتعافين والوفيات، كما أشار إلى التنسيق الجاري مع دول المغرب العربي في سبيل توحيد الجهود لمكافحة الفيروس وإمكانية تفعيل مجلس وزراء الصحة في اتحاد المغرب العربي.

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