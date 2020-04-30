<br /> وفاة حالة ثالثة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا سيدة تبلغ من العمر (92) سنة بمركز معيتيقة للعزل<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية

ليبيا

وفاة حالة ثالثة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا سيدة تبلغ من العمر (92) سنة بمركز معيتيقة للعزل 30 April, 2020 رابط مختصر



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