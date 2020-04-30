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وفاة حالة ثالثة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا سيدة تبلغ من العمر (92) سنة بمركز معيتيقة للعزل

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

<br /> وفاة حالة ثالثة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا سيدة تبلغ من العمر (92) سنة بمركز معيتيقة للعزل<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية


ليبيا

وفاة حالة ثالثة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا سيدة تبلغ من العمر (92) سنة بمركز معيتيقة للعزل

30 April, 2020

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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