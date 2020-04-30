اخبار ليبيا الان وفاة حالة ثالثة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا سيدة تبلغ من العمر (92) سنة بمركز معيتيقة للعزل تم النشر منذُ يوم واحداضف تعليقاً مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية <br /> وفاة حالة ثالثة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا سيدة تبلغ من العمر (92) سنة بمركز معيتيقة للعزل<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا وفاة حالة ثالثة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا سيدة تبلغ من العمر (92) سنة بمركز معيتيقة للعزل 30 April, 2020 رابط مختصر يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
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