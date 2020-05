الرئاسي يعلن استمرار معاركه ضد الجيش ويطالب بضمانات للهدنة أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، الخميس، أن ما سبق من انتهاكات وخروقات لقرار وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية التي دعا لها المجتع الدولي، أدى إلى عدم وجود ثقة لدى قوات الوفاق فيما يعلن من هدنة، مؤكدا أنهم مستمرون في الدفاع المشروع عن أنفسهم، وضرب بؤر التهديد التي تهدد أمن ليبيا، على حد قوله.

وأكد المجلس في بيان له، أن ما أعلنه حفتر منذ يومين بالانقلاب على الاتفاق السياسي والمؤسسات الشرعية يؤكد بأنه لا يوجد شريك للسلام، لافتا إلى إن أية عملية لوقف إطلاق النار والوصول إلى هدنة حقيقية فعلية تحتاج إلى رعاية وضمانات وآليات دولية يتم البحث فيها من خلال تفعيل عمل لجنة 5+5 التي تشرف عليها بعثة الدعم في ليبيا.

The post المجلس الرئاسي يرفض الهدنة الإنسانية و يطالب بضمانات دولية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24