اشتباكات مستمرة في محاور طرابلس والوفاق تواصل عملياتها العسكرية.. اخر التطورات

تواصلت الاشتباكات العنيفة في محاور جنوب العاصمة طرابلس، والقره بوللي والعزيزية بين الجيش الوطني وقوات الوفاق، حيث واصلت قوات عملية “بركان الغضب” عملياتها العسكرية ورفضت الهدنة الإنسانية المعلنة من قبل القيادة العامة للجيش الوطني.

ورفضت حكومة الوفاق في ليبيا الهدنة الانسانية التي أعلن عنها الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، مؤكدة أن نجاح أي وقف لإطلاق النار في البلاد مرهون بوجود رعاية وضمانات دولية.

وأفادت انباء، اليوم الخميس، باستمرار الاشتباكات بين الجيش الوطني وقوات الوفاق في محور المشروع بالعاصمة طرابلس.

بدورها، تحدثت وسائل اعلام عن استهداف قوات الوفاق لأربعة آليات و تدميرهم بالقرب من كوربة المصراتي بمحور عين زارة في طرابلس.

ويذكر أن كوربة المصراتي منطقة اشتباكات مسلحة بين قوات الوفاق والجيش الوطني.

وأعلن الناطق باسم عملية بركان الغضب، عبد المالك المدني، أن قوات الوفاق شنت هجوما على محوري الشريدات والمصابحة.

وأوضح المدني في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن قوات الوفاق مستمرة في هجومها على محور المصابحة بترهونه.

كما اعلنت “بركان الغضب” شن قوات الوفاق هجوما بمحيط معسكر حمزه في محور المشروع بالعاصمة طرابلس ظهر اليوم الخميس.

ويذكر أن حفتر أعلن أمس الأربعاء، عن وقف العمليات العسكرية استجابة لطلب المجتمع الدولي لخدمة إنسانية خلال شهر رمضان.

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