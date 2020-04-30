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اشتباكات مستمرة في محاور طرابلس والوفاق تواصل عملياتها العسكرية.. اخر التطورات

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

تواصلت الاشتباكات العنيفة في محاور جنوب العاصمة طرابلس، والقره بوللي والعزيزية بين الجيش الوطني وقوات الوفاق، حيث واصلت قوات عملية “بركان الغضب” عملياتها العسكرية ورفضت الهدنة الإنسانية المعلنة من قبل القيادة العامة للجيش الوطني.

ورفضت حكومة الوفاق في ليبيا الهدنة الانسانية التي أعلن عنها الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، مؤكدة أن نجاح أي وقف لإطلاق النار في البلاد مرهون بوجود رعاية وضمانات دولية.

وأفادت انباء، اليوم الخميس، باستمرار الاشتباكات بين الجيش الوطني وقوات الوفاق في محور المشروع بالعاصمة طرابلس.

بدورها، تحدثت وسائل اعلام عن استهداف قوات الوفاق لأربعة آليات و تدميرهم بالقرب من كوربة المصراتي بمحور عين زارة في طرابلس.

ويذكر أن كوربة المصراتي منطقة اشتباكات مسلحة بين قوات الوفاق والجيش الوطني.

وأعلن الناطق باسم عملية بركان الغضب، عبد المالك المدني، أن قوات الوفاق شنت هجوما على محوري الشريدات والمصابحة.

وأوضح المدني في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن قوات الوفاق مستمرة في هجومها على محور المصابحة بترهونه.

كما اعلنت “بركان الغضب” شن قوات الوفاق هجوما بمحيط معسكر حمزه في محور المشروع بالعاصمة طرابلس ظهر اليوم الخميس.

ويذكر أن حفتر أعلن أمس الأربعاء، عن وقف العمليات العسكرية استجابة لطلب المجتمع الدولي لخدمة إنسانية خلال شهر رمضان.

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المشهد

المشهد

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  • لا مكان الهدنة الخداع والضحك على الذقون لو كان حفتر جاد في الهدنة ينسحب من كل محاور طرابلس يعود اللواء التاسع إلى ترهونة محاصرة يعود الاتفاق وقعه سنة 2018 مع طرابلس ينسحب من القاعدة الوطية المحاصرة أيضا أما تعلن الهدنة قوتك مازالت تقصف المعتيقن الأحياء المدنية هذه ليست الهدنة فرصة حفتر التقاط الانفاس خدعة لا يمكن يخدع بيها حفتر حتى البغال امثاله

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  • مشهد خرفانى من اسلوبه الغبى فى فبركة الاخبار بلا اى مصدر موثوق كلها مصادر اما مجهولة او خرفانية

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  • انت مازلت مهبول ياجلول وعايش فى اوهام فسيك المعتوه يستنجد من المجتمع الدولى لانقاذه من حفتر وباشاغا يصرخ بعد رؤية رافال فى سماء طرابلس ومصراته انسى ياحمار ان يكون للخوان مكان فى ليبيا بعد انتقلت الادراة للمشير سيدهسكم مثل الصراصير باشارة منه يتحرك جيش جرار من مصر لمصراته طريقه سالك والاباتشى مع الرافال مع المسترال تخلى ليلكم نهار ياحمار

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