سفينتا شحن محملتين ببضائع متنوعة ترسوان في ميناء بنغازي

العنوان_بنغازي

واصل ميناء بنغازي البحري استقبال سفن الشحن التجارية وتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا على أطقمها، للوقاية من نشر الوباء داخل البلاد.

وقال المتحدث بإسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي إن سفينة نقل المواشي (هارموني) الوكيل الملاحي لشركة الدوسر للتوكيلات الملاحية، دخلت الميناء اليوم الخميس، وعلى متنها 8500 رأس من الأغنام، و150 رأسا من الأبقار، قادمة من دولة رومانيا.

وأضاف الشهيبي أنه تم دخول سفينة نقل الحاويات (كورونا جي) الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 141 حاوية بضائع وسلع مختلفة.