ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد إلى ثلاث حالات في ليبيا

سجل مركز معيتيقة للعزل الصحي اليوم وفاة امرأة مصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى ثلاث حالات.

وبحسب مدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة “د.توفيق حريشة” ، فإن الحالة الثالثة التي وافتها المنية ظهر اليوم الخميس في مركز معيتيقة للعزل تعود لامرأة تبلغ من العمر 92سنة، وهي حالة مخالطة لحالة الوفاة الثانية بفيروس كورونا.

وأضاف “حريشة’ إنه تم إيواء الحالة منذ 10 أيام في مركز عزل معيتيقة بعد أخذ العينات وظهورها موجبة، ووضعت تحت الملاحظة الطبية والعناية حتى دخلت في وضع حرج ووافتها المنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية