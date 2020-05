لودريان يحذر من استفحال الأزمة الليبية في ظل توقف العملية السياسية

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الأربعاء،

أن توقف العملية السياسية فى ليبيا أدى إلى تدهور الأوضاع فى البلاد، مؤكدا أن المدنيين

هم من يدفعون الثمن.

وأوضح لودريان ، أن التدخل الخارجي وجلب المرتزقة وخرق حظر

توريد السلاح أدى إلى تدهور الأوضاع وازدياد حدة المعارك في محيط طرابلس، محذرا من

استفحال الأزمة الليبية وتأثيرها بالسلب على إدارة أزمة المهاجرين، مشيرا إلى أن بلاده

تصدقت بمساعدات بقيمة 700 ألف يورو عبر منظمة الصحة العالمية لليبيا لمكافحة فيروس

كورونا .

