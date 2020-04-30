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الرئاسي يرفض الهدنة ويؤكد استمراره في القتال

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبياأعلن المجلس الرئاسي في بيان له اليوم الخميس على انه لا يثق أبداً في الهدنة المعلنة من قبل القوات المسلحة، زاعما بأن الأخيرةاعتادت على الغدر والخيانة حسب تعبيره.

الرئاسي قال بحسب المكتب الإعلامي لرئيسه السراج أن ما أعلنه من وصفه بـالمعتدي ” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) منذيومين بما وصفه بـالانقلاب على الاتفاق السياسي والمؤسسات الشرعية” (قبول القيادة العامة للتفويض الشعبي) يؤكد بأنه ليس لديه شريكللسلام بل أمامه شخص متعطش للدماء مهووس بالسلطة حسب تعبيره.

وأضاف :” إن أية عملية لوقف إطلاق النار ورصد الخروقات وللوصول إلى هدنة حقيقية فعلية تحتاج إلى رعاية وضمانات وآليات دولية يبحتفيها من خلال تفعيل عمل لجنة 5+5 التي تشرف عليها بعثة الدعم في ليبيا“.

وأكد الرئاسي بقيادة السراج على موقفه بأنه مستمر في ما وصفه بـالدفاع المشروع عن انفسنا” (محاولة صد تقدم القوات المسلحة نحوالعاصمة) ،  مضيفاً بأنه مستمر في ضرب ما وصفها بـبؤر التهديدأينما وجدت وانهاء من وصفهم بـالمجموعات الخارجة على القانونالمستهينة بأرواح الليبيين في كامل أنحاء البلاد” (القوات المسلحة الليبية)  في اشارة منه لرفض الهدنة المعلنة من القيادة العامة.

واختتم الرئاسي بيانه قائلا :” لا يسعنا في هذه المناسبة إلا الترحيب بجميع المواقف الوطنية في كل أنحاء ليبيا والتي أعلنت عن رفضهالعسكرة الدولة والتي تدعو للدولة المدنية الديمقراطية“.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • أي دوله صديقه يمكن ان تؤثر عليّ لايقاف الحرب وأنا منتصر فالعاده المهزوم هو الذي يطلب هدنه هذا صديق مخسر والصديق المخسر عدو مبين وليس صديق حميم ) لم اجد في هذه الدنيا جيش يتبرع بالهدنه للطرف الاخر غير ياله من كرم وسخاء تراجع كرم حاتم الطائي وتفوق عليه جيشنا في وين تجد جيش يحاربك وبعدها يغدق عليك بالهدنه التي تتبعها هدنه والتي وراءها هدنه لما هذا الكرم رغم عدم ترحيب أرهابيي المليشيات بها فقد خرقوا الاولي عديد المرات وهاهم قد خرقوا هدنه أمس فهل مازال هناك من يتغني بالهدنه فهاهي مبطلاتها (مبطلات الهدنه حسب القانون في حال حدوث إخلالٍ أو خرقٍ جسيمٍ للهدنة من قبل أيٍّ من الطرفين المتحاربين فإن ذلك يعطي الحقّ للطرف الآخر أن ينقضها. ولكن إذا كان الإخلال قد تمّ ارتكابه من قبل أفرادٍ من أيٍّ من الطرفين من تلقاء أنفسهم فللطرف الآخر أن يطلب معاقبة المسؤولين عن هذا الخرق ودفع التعويضات عن الأضرار التي نتجت عنه، وذلك حسب المادتين 40 و41 من لائحة لاهاي، اللتين تنصّان على: م 40: كلّ خرقٍ جسيمٍ لاتفاقية الهدنة من قبل أحد الأطراف يعطي الطرف الآخر الحقّ في اعتبارها منتهية، بل واستئناف العمليات العدائية في الحالة الطارئة.م 41: إن خرق شروط الهدنة من طرف أشخاصٍ بحكم إرادتهم يعطي الحقّ في المطالبة بمعاقبة المخالفين فقط، ودفع تعويضٍ عن الأضرار الحاصلة إن وجدت.والهدنة، أياً كانت مدتها التي تمّ تحديدها، تعني فقط وقف القتال بين الطرفين المتحاربين ولا تنهي حالة الحرب القائمة بشكلٍ قانونيّ، فحالة الحرب لا تنتهي إلا بإبرام الصلح. ومن الأمور التي لا تمنع استمرار الهدنة ممارسة كافة الحقوق ما عدا أعمال القتال، كحقّ تفتيش الطرق والآليات وغير ذلك، ومصادرة أموال العدوّ ضمن نطاقٍ معيّن، وحتى الحصار، ما لم تتضمّن شروط الهدنة وبنودها صراحةً خلاف ذلك

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  • لماذا حفتر يريد داءما يستحمر الآخرين يعتبر نفسه هو العبقري زمانه اذكى الشخص في ليبيا وفي العالم في الحقيقة ليس إلا البغل العام كل الالعيبه مكشوفة مفضوح منذ خروجه التلفزيوني اول 2014 حفتر يريد حكم ليبيا بقوة وإعادة النظام العسكري الاستنساخ حكم السيسي في مصر بدعم الامارات فهو لا يهمه الديمقراطية ولا الدولة المدنية والحوار السياسي حتى سكان قبائل البرقة يعرفون هدفه انقلب على البرلمان المنتخب الذي كان جزء منه يدعمه يمنحه الشرعية السياسية الدولية الجميع يعرف الهدنة هدفها التقاط حفتر الأنفاس وإنقاذ قوتهدف المحاصرة في الوطية ترهونة جلب الأسلحة مرتزقة جدد من السودان تشاد عن طريق الإمارات التي تعاني من كورونا الأزمة الاقتصادية خانقة الإمارات تحتاج الهدنة لو كان حفتر جاد في الهدنة أعلن انسحاب من طرابلس مادام يريد البقاء مواقعه انه يريد الخداع بهدنة

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