الرئاسي يرفض الهدنة ويؤكد استمراره في القتال

ليبيا – أعلن المجلس الرئاسي في بيان له اليوم الخميس على انه لا يثق أبداً في الهدنة المعلنة من قبل القوات المسلحة، زاعما بأن الأخيرةاعتادت على الغدر والخيانة حسب تعبيره.

الرئاسي قال بحسب المكتب الإعلامي لرئيسه السراج أن ما أعلنه من وصفه بـ” المعتدي ” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) منذيومين بما وصفه بـ“الانقلاب على الاتفاق السياسي والمؤسسات الشرعية” (قبول القيادة العامة للتفويض الشعبي) يؤكد بأنه ليس لديه شريكللسلام بل أمامه شخص متعطش للدماء مهووس بالسلطة حسب تعبيره.

وأضاف :” إن أية عملية لوقف إطلاق النار ورصد الخروقات وللوصول إلى هدنة حقيقية فعلية تحتاج إلى رعاية وضمانات وآليات دولية يبحتفيها من خلال تفعيل عمل لجنة 5+5 التي تشرف عليها بعثة الدعم في ليبيا“.

وأكد الرئاسي بقيادة السراج على موقفه بأنه مستمر في ما وصفه بـ” الدفاع المشروع عن انفسنا” (محاولة صد تقدم القوات المسلحة نحوالعاصمة) ، مضيفاً بأنه مستمر في ضرب ما وصفها بـ“بؤر التهديد” أينما وجدت وانهاء من وصفهم بـ” المجموعات الخارجة على القانونالمستهينة بأرواح الليبيين في كامل أنحاء البلاد” (القوات المسلحة الليبية) في اشارة منه لرفض الهدنة المعلنة من القيادة العامة.

واختتم الرئاسي بيانه قائلا :” لا يسعنا في هذه المناسبة إلا الترحيب بجميع المواقف الوطنية في كل أنحاء ليبيا والتي أعلنت عن رفضهالعسكرة الدولة والتي تدعو للدولة المدنية الديمقراطية“.

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