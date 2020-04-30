الحكومة الليبية تُهنئ كافة العاملين في قطاعي العام والخاص بمناسبة عيد العمال

بنغازي 30 أبريل 2020 (وال)- تتقدم الحكومة الليبية اليوم الخميس، بخالص التهنئة والتقدير لكافة العاملين في القطاع العام والخاص، بمناسبة عيد العمال لهذا العام الذي يُصادف يوم الجمعة الموافق 01 مايو 2020 م.

هذا وجاء ذلك في بيان – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه- موجه إلى نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، ووكيل عام وزارة الدفاع المكلف بتسيير أعمال الوزارة، ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح العامة جاء فيه:

تحية طيبة و بعد ،،،

استناد،، إلى أحكام القانون رقم ( 5 ) لسنة 2012 ميلادي، تتقدم الحكومة الليبية بخالص التهنئة والتقدير، لكافة العاملين في قطاعي العام والخاص، بمناسبة عيد العمال لهذا العام الذي يُصادف يوم الجمعة الموافق 01 مايو 2020 م. (وال- بنغازي) ر ت

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