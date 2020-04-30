أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى ثلاثة أشخاص.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن مركز معيتيقة للعزل الصحي سجل اليوم الخميس وفاة امرأة مصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى ثلاثة حالات.

وبحسب مدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة توفيق حريشة فإن أن الحالة الثالثة التي توفيت اليوم الخميس بمركز معيتيقة للعزل تعود لامرأة تبلغ من العمر 92سنة وهي حالة مخالطة لحالة الوفاة الثانية بفيروس كورونا مضيفا أنه تم إيواء الحالة منذ 10 أيام بمركز العزل بمعيتيقة بعد أخذ العينات وظهورها موجبة وتم وضعها تحت الملاحظة الطبية والعناية حتى دخلت في وضع حرج ووافتها المنية.