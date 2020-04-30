مصادر طبية تكشف تفاصيل عن حالة الوفاة الثالثة بفيروس كورونا في ليبيا

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق ، اليوم الخميس، عن تسجيل ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا بمركز معيتيقة للعزل الصحي لامرأة تبلغ من العمر 92 عاماً .

وبحسب مصادر طبية فقد سجل مركز معيتيقة للعزل الصحي وفاة امرأة مصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى ثلاث حالات.

وصرح مدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة “د.توفيق حريشة”، إن الحالة الثالثة التي وافتها المنية ظهر اليوم الخميس في مركز معيتيقة للعزل تعود لامرأة تبلغ من العمر 92سنة، وهي حالة مخالطة لحالة الوفاة الثانية بفيروس كورونا.

وأضاف “حريشة’ إنه تم إيواء الحالة منذ 10 أيام في مركز عزل معيتيقة بعد أخذ العينات وظهورها موجبة، ووضعت تحت الملاحظة الطبية والعناية حتى دخلت في وضع حرج ووافتها المنية.

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