مكافحة الأمراض يبحث آلية بدء مسوحات شاملة للكشف عن فيروس كورونا

عقد اليوم الخميس رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار اجتماعا موسع مع اللجان التي شكلت من قبل المركز لمناقشة آلية البدء في مسوحات طبية شاملة للكشف عن فيروس كورونا المستجد بهدف معرفة سلوكيات الفيروس وطبيعة تنقله بين الناس.

وبين المكتب الإعلامي للمركز أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المركز أن اللجان المشمولة بالاجتماع اللجنة العلمية، اللجنة الوبائية، لجنة الأخلاقيات، لجنة المختبرات الطبية، لجنة الصيدلة والمعدات الطبية، لجنة متابعة ومراجعة البرامج التوعوية، لجنة التواصل والإعلام الصحي، لجنة الرصد والتقصي، لجنة التعاون الفني.

كما تناول الاجتماع آلية العمل لتقليل خطر انتشار فيروس كورونا المستجد خاصة في المرحلة المقبلة خلال دخول الليبيين العالقين بالخارج وعودتهم إلى البلاد.