“مكافحة الأمراض” يناقش آلية البدء في إجراء مسوحات شاملة للكشف عن كورونا

ناقش المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، آلية البدء في اجراء مسوحات طبية شاملة للكشف عن فيروس كورونا بهدف معرفة سلوكيات الفيروس وطبيعة تنقله بين الناس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس المركز مع اللجان المختصة، والذي تم من خلاله أيضا مناقشة آلية العمل لتقليل خطر انتشار فيروس كورونا في المرحلة المقبلة وخاصة خلال دخول الليبيين العالقين بالخارج وعودتهم إلى البلاد.

