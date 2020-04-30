مكافحة الأمراض تطلق برنامجا تلفزيونيا باسم مع الطبيب

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الخميس إطلاق برنامج تلفزيوني باسم “مع الطبيب” وذلك ضمن خطته التوعوية التي تنفذها لجنة التواصل والإعلام الصحي.

وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن البرنامج من تقديم الإعلامي الطبيب د.محمد الجازوي وإعداد وتنفيذ مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض وإشراف عام من مدير عام المركز الوطني أ.د بدر الدين بشير النجار.

ويسلط البرنامج الضوء على الأمراض المزمنة التي يعاني منها الأشخاص خلال شهر رمضان المبارك كذلك مستجدات ملف كورونا المستجد.

ويستضيف البرنامج عدة أطباء ومختصين في مجالات الصحة العامة داء السكري وغدد الصماء أمراض الجهاز الهضمي أمراض القلب والشرايين أمراض المسالك البولية أمراض الكلى أمراض العيون طب الأطفال مجال النساء والولادة الأمراض الفيروسية

يشار إلى أن قنوات مرئية من بينها ( قناة ليبيا الرسمية، قناة ليبيا الوطنية، قناة ليبيا الوطن، قناة 218 ، القناة الصحية التابعة للمركز) ستبث البرامج وفقا للخارطة البرامجية لكل قناة منفردة