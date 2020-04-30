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صحة الوفاق تعلن وفاة حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24 – متابعات

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني ، اليوم الخميس ، عن تسجيل حالة  وفاة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة عبر صفحتها في “فيسبوك” ، إن مركز معيتيقة للعزل الصحي سجل اليوم وفاة امرأة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الوفاة في ليبيا إلى ثلاث حالات.

وأوضح مدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة توفيق حريشة ، أن الحالة الثالثة التي وافتها المنية ظهر اليوم الخميس بمركز معيتيقة للعزل تعود لامرأة تبلغ من العمر 92 عاما ، مشيرا إلى أن هذه الحالة مخالطة لحالة الوفاة الثانية.

وأكد حريشة ، أن الحالة جرى إيوائها منذ 10 أيام بمركز العزل بمعيتيقة بعد ما أخذ منها العينات وظهرت “موجبة” ، ووضعت تحت الملاحظة الطبية والعناية حتى دخلت في وضع حرج ووافتها المنية.

يذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ، قد سجل إصابة 61 حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا تماثلت 18 حالة منها للشفاء من الفيروس.

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