الإرهابي “مصطفى السيجري” يدعو للقتال في هذه المناطق لتحريرها من الإرهاب ودعم الاحتلال التركي

دعا ما يعرف بالقيادي ورئيس المكتب السياسي “للواء المعتصم” المنضوي تحت الحكومة التركية والتابع والمدعوم من قبل تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، الإرهابي مصطفى السيجري، إلي الجهاد والقتال في ليبيا، مدعيا أن ذلك دعما للشرعية والقوى الثورية في مواجهة الإرهاب والاستبداد، مروجا للاحتلال التركي.

وزعم “السيجري” في تغريدة له على حسابه بموقع “تويتر” رصدتها “الساعة 24″، بأن المعركة في ليبيا بين الحق والباطل، من دمشق إلي طرابلس ومن صنعاء إلي بيروت ومن بغداد إلي القاهرة، في دعوة صريحة ومؤكدة منه للقتال في تلك الدول .

يذكر أن “السيجري” سبق وأن نعي أمير تنظيم الدولة “ابو بكر البغدادي” عبر حسابه علي تويتر بعد مقتله ودعي بالموت لأمريكا ، ويعتبر “السيجري” من المقربين للمخابرات التركية وتنظيم الإخوان المسلمين، وأيضا من مؤسسي لواء المعتصم “لواء الدعوة والجهاد” سابقا، وشارك مع تركيا في عملية غصن الزيتون ونبع السلام، ومارست المجموعات التابعة له سابقا انتهاكات بحق المدنيين في عفرين وشمال شرق سوريا من خلال فرض الأتاوات والضرائب إلى جانب الاعتقال والتصفية لصالح المخابرات التركية .

سبق وأن ظهر “السيجري” عندما كان قياديا عسكريا في كتائب “العز بن عبد السلام”، في فيلم وثائقي أنتجته قناة Vice News خلال العام 2014 ونشره موقع ايزدينا – Ezdina ، ويحيط به مجموعة من المقاتلين، حيث دعا إلى إقامة دولة إسلامية في المناطق التي خضعت لسيطرتهم آنذاك .

ويظهر “السيجري” وبدعم من تركيا في حلقات نقاش باللغتين العربية والإنكليزية على وسائل التواصل الاجتماعي، مروجا للاحتلال التركي في سوريا وداعيا إلى سحق الأطراف السياسية والعسكرية الأخرى، وهذا ما يحدث تماما في ليبيا وهناك من الموالين لتركيا داخل ليبيا تدعوا إلي التدخل بليبيا وتزين تدخل تركيا بأنها ضد العسكر والاستبداد ولأجل الشرعية والديمقراطية.





