وزير خارجية «الوفاق» يبحث مع نظيره التركي «سبل دعم الشرعية» في ليبيا

أجرى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو تناولا خلاله آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

وتطرقت المباحثات الهاتفية إلى «سبل دعم الشرعية المتمثلة في حكومة الوفاق الوطني»، وفق ما نشرته صفحة إدارة الإعلام الخارجي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما تناول الاتصال «التشاور بين الجانبين في ملف مكافحة فيروس كورونا ومعالجة ملف المواطنين الليبيين العالقين في تركيا والآليات المتبعة لعملية إجلائهم وإعادتهم إلى أرض الوطن».



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