اخبار ليبيا الان

وزير خارجية «الوفاق» يبحث مع نظيره التركي «سبل دعم الشرعية» في ليبيا

تم النشر منذُ يوم واحد
تعليق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أجرى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو تناولا خلاله آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

وتطرقت المباحثات الهاتفية إلى «سبل دعم الشرعية المتمثلة في حكومة الوفاق الوطني»، وفق ما نشرته صفحة إدارة الإعلام الخارجي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما تناول الاتصال «التشاور بين الجانبين في ملف مكافحة فيروس كورونا ومعالجة ملف المواطنين الليبيين العالقين في تركيا والآليات المتبعة لعملية إجلائهم وإعادتهم إلى أرض الوطن».
 

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • هههههه…..الشرعية الاخوانجية…سقطت في مصر وسقطت في السودان…وحان وقت سقوطها في ليبيا بواسطة الجيش والشعب الليبي…عدي ابحث عنها في دولة خاطي ليبيا…ليبيا جيشها وشعبها ناااااااااااااااااااااااار ودخااااااااااااااااااااااااااان

    رد