صحة الوفاق: وفاة امرأة تسعينية بكورونا في مركز معيتيقة للعزل

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق غير المعتمدة ، اليوم الخميس،

عن تسجيل مركز معيتيقة للعزل الصحي وفاة امرأة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات

إلى ثلاثة حالات.

وأوضح مدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة توفيق حريشة ، فى

بيان له عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك “، أن الحالة الثالثة التي وافتها المنية ظهر اليوم

بمركز معيتيقة للعزل تعود لامرأة تبلغ من العمر 92سنة، وهي حالة مخالطة لحالة الوفاة

الثانية بفيروس كورونا، مضيفاً أنه تم إيواء الحالة منذ 10 أيام بمركز العزل بمعيتيقة

بعد أخذ العينات وظهورها موجبة وتم وضعها تحت الملاحظة الطبية والعناية حتى دخلت في

وضع حرج ووافتها المنية.

