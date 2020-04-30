بلدية مصراته تطالب بالالتزام بحظر التجول

دعا المجلس البلدي مصراته المواطنين إلى الالتزام التام بتطبيق حظر التجول وفقا لما ورد بقرار المجلس الرئاسي رقم 288 لسنة 2020 مؤكدة أنه في حال خرج الأمر عن السيطرة سيصعب تقديم الخدمات الصحية المطلوبة.

وحث المجلس “الأجهزة الأمنية والحرس البلدي على اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالطين” مؤكدا “عدم التزام الكثيرين بالحظر وظهور ذلك بشكل واضح خلال هذا الاسبوع”

وأشارت البلدية إلى أن “البنية التحتية لقطاع الصحة مازالت في حدها الأدنى برغم كل المجهودات المبذولة من أجل تحسينها وعلى الأخص في مجابهة هذه الجائحة سواء من مؤسسات الدولة المعنية أو من خلال المجهودات الأهلية تلك المجهودات التي تستحق من الجميع تقديرها من خلال اتباع التعليمات والالتزام بالإجراءات وتطبيق قرار الحظر بكل دقة وبالتالي في حال خرج الأمر عن السيطرة فإنه سيصعب تقديم الخدمات الصحية المطلوبة.