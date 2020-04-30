صحة الوفاق : تجهيز مركز الزنتان لعلاج مصابي كورونا

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم
الخميس ، عن تجهيز مركز الزنتان لعلاج مصابي فيروس كورونا ، بعد الانتهاء من كافة
الأعمال الإنشائية واستلام شحنة التجهيزات الطبية .
وأوضحت الوزارة، فى بيان لها عبر الصفحة الرسمية بموقع
التواصل الاجتماعي “فيسبوك “، أن السعة السريرية للمركز تبلغ 22سريرًا خصصت
4 أسرة منها عناية فائقة، فضلا عن مختبرًا طبيًا ومخزن للمستلزمات الطبية .
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