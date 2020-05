أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم

الخميس ، عن تجهيز مركز الزنتان لعلاج مصابي فيروس كورونا ، بعد الانتهاء من كافة

الأعمال الإنشائية واستلام شحنة التجهيزات الطبية .

وأوضحت الوزارة، فى بيان لها عبر الصفحة الرسمية بموقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك “، أن السعة السريرية للمركز تبلغ 22سريرًا خصصت

4 أسرة منها عناية فائقة، فضلا عن مختبرًا طبيًا ومخزن للمستلزمات الطبية .

The post صحة الوفاق : تجهيز مركز الزنتان لعلاج مصابي كورونا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24