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صحة الوفاق : تجهيز مركز الزنتان لعلاج مصابي كورونا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم
الخميس ، عن تجهيز مركز الزنتان لعلاج مصابي فيروس كورونا ، بعد الانتهاء من كافة
الأعمال الإنشائية واستلام شحنة التجهيزات الطبية .

وأوضحت الوزارة، فى بيان لها عبر الصفحة الرسمية بموقع
التواصل الاجتماعي “فيسبوك “، أن السعة السريرية للمركز تبلغ 22سريرًا خصصت
4 أسرة منها عناية فائقة، فضلا عن مختبرًا طبيًا ومخزن للمستلزمات الطبية  .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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