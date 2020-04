قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن روسيا طالبته بإصدار بيان في إطار مخرجات مؤتمر برلين ويدعو لوقف إطلاق النار وإنشاء مجلس رئاسي جديد.

وأضاف عقيلة خلال لقاء له مع مشايخ القبائل أن روسيا طالبته بإيقاف نزيف الدماء الليبية، مشيرا إلى أن بيانه سيمنح السلطة الجديدة فرصة الحصول على دعم دولي بدلا من رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج.

وأوضح عقيلة أن مطالبات روسيا جاءت لإجبار تركيا على إيقاف تعزيز قواتها في ليبيا.

وكشف عقيلة عن وصول معلومات مؤكدة حول دخول الحرب في ليبيا لمنعطف جديد عبر تدخل الطيران الحربي التركي بطائرات اف 16 وتصيد قوافل الجيش المتجهة إلى ترهونة.

The post صالح: روسيا طالبت مجلس النواب ببيان يدعو لوقف إطلاق النار وتشكيل مجلس رئاسي جديد appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24