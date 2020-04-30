«صحة الوفاق» تعلن وفاة حالة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 3 حالات

قالت وزراة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الخميس، إن مركز معيتيقة للعزل الصحي سجل اليوم حالة وفاة جديدة لامرأة مصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى ثلاثة حالات.

وبحسب مدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق “توفيق حريشة”، فإن الحالة الثالثة التي وافتها المنية ظهر اليوم الخميس بمركز معيتيقة للعزل تعود لامرأة تبلغ من العمر 92سنة وهي حالة مخالطة لحالة الوفاة الثانية بفيروس كورونا.

وأضاف”حريشة’ أنه تم إيواء الحالة منذ 10 أيام بمركز العزل بمعيتيقة بعد أخذ العينات وظهورها موجبة وتم وضعها تحت الملاحظة الطبية والعناية حتى دخلت في وضع حرج ووافتها المنية، على حد قوله.