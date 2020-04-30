“مكافحة الأمراض” يناقش ألية البدء في إجراء مسوحات شاملة للكشف عن فيروس كورونا

ناقش المركز الوطني لمكافحة الأمراض، برئاسة أ.د بدر الدين بشير النجار، ألية البدء في مسوحات طبية شاملة للكشف عن فيروس كورونا المستجد بهدف معرفة سلوكيات الفيروس وطبيعة تنقله بين الناس.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مساء اليوم الخميس، بمقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ضم اللجان التي شكلت من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وجاء من بين هذه اللجان التي شملها الاجتماع: “اللجنة العلمية – اللجنة الوبائية – لجنة الأخلاقيات – لجنة المختبرات الطبية – لجنة الصيدلة والمعدات الطبية- لجنة متابعة ومراجعة البرامج التوعوية – لجنة التواصل والإعلام الصحي – لجنة الرصد والتقصي – لجنة التعاون الفني”.

كما تناول الاجتماع ألية العمل لتقليل خطر انتشار فيروس كورونا المستجد خاصة في المرحلة المقبلة خلال دخول الليبيين العالقين بالخارج وعودتهم إلى البلاد.

من جانب أخر كانت وزراة الصحة بحكومة الوفاق، أعلنت، اليوم الخميس، أن مركز معيتيقة للعزل الصحي سجل اليوم حالة وفاة جديدة لإمرأة مصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى ثلاثة حالات.

وبحسب مدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق “توفيق حريشة”، فإن الحالة الثالثة التي وافتها المنية ظهر اليوم الخميس بمركز معيتيقة للعزل تعود لامرأة تبلغ من العمر 92سنة وهي حالة مخالطة لحالة الوفاة الثانية بفيروس كورونا.

وأضاف”حريشة’ أنه تم إيواء الحالة منذ 10 أيام بمركز العزل بمعيتيقة بعد أخذ العينات وظهورها موجبة وتم وضعها تحت الملاحظة الطبية والعناية حتى دخلت في وضع حرج ووافتها المنية، على حد قوله.