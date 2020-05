سيالة يبحث مع أوغلو سبل دعم تركيا للوفاق

أجرى وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، محمد الطاهر سيالة، الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل دعم تركيا لحكومة الوفاق.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الاتصال تناول التشاور بين الجانبين في ملف مكافحة فيروس كورونا ومعالجة ملف المواطنين الليبيين العالقين في تركيا والآليات المتبعة لعملية إجلائهم وإعادتهم إلى ليبيا.

