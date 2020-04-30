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اجتماع بين شركة سرت للنفط و”سولار” الأمريكية لمناقشة عدد من المشروعات

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد المسئولون عن شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، اليوم الخميس، اجتماعاً عبر الدائرة المغلقة مع شركة سولار الأمريكية لمناقشة جملة من المشاريع القائمة.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن الاجتماع تناول مشروع وحدة توليد الكهرباء بحقل الراقوبة، ووحدات توليد الكهرباء بحقل زلطن، إضافة إلى اتفاقية الخدمة مع إدارة نقل وتزويدات الغاز، والتعاون المستقبلي بين الطرفين.

حضر الاجتماع من الجانب المحلي رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة سرت، بينما مثل شركة سولار الأمريكية المدير العام، وممثل الشركة في ليبيا ومدير المبيعات والمدير الإقليمي للشركة.

الوسوم

النفط شركة سرت شركة سولار الأمريكية مشروع وحدة توليد الكهرباء

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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