بعثة الأمم المتحدة تعبر عن قلقها إزاء إستهداف المدنيين في ليبيا

قال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا انها وثقت وقوع ما لا يقل عن 131 ضحية في صفوف المدنيين (64 حالة وفاة و67 إصابة بجروح)

وذلك في الفترة بين 1 كانون الثاني/ يناير و 31 آذار/ مارس 2020.

وأكدت البعثة في بيان مساء الخميس تحصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه أن هذا الرقم زيادة إجمالية بنسبة 45بالمائة فيما تم توثيقه من الخسائر في صفوف المدنيين مقارنة بالفترة السابقة في الربع الرابع من عام 2019. معتبرة أن الإقتتال على الأرض هو المتسبب الرئيسي في وقوع هذا العدد من الضحايا بين المدنيين، تليه عمليات القتل المستهدف والغارات الجوية والعبوات الناسفة.

وقال البيان إن السبب في هذه الزيادة الإجمالية في الخسائر في صفوف المدنيين يعود إلى التصعيد في الأعمال العدائية معربة عن قلقها البالغ إزاء إستمرار الهجمات العشوائية وإستهداف المدنيين في المناطق المأهولة بهم وزيادة عدد الضحايا بينهم جراء إستخدام الصواريخ والمدفعية، فضلاً عن عمليات القتل المستهدف على أيدي قوات تابعة لـ “الجيش الوطني الليبي”.

وذكرت الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، أنه “يجب على جميع أطراف النزاع إحترام إلتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الإمتثال لمبادئ التمييز والتناسب والتحوط في الهجوم للحيلولة دون وقوع إصابات بين المدنيين”.

وجددت البعثة دعوتها إلى أطراف النزاع كافة لوقف جميع العمليات العسكرية على الفور وإتاحة المجال للسلطات للتصدي لتهديد جائحة كورونا (كوفيد 19).