لجنة طوارئ الخمس: سلبية نتائج حالتين اشتباه بكورونا في البلدية

أعلنت لجنة الطوارئ في بلدية الخمس، اليوم الخميس، عن

سلبية نتائج فحص عينتين لشخصين بالبلدية، وذلك وفقا لتحليل المختبر المرجعي لصحة المجتمع

بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الصادرة اليوم.

وأوضحت البلدية، فى بيان لها عبر الصفحة الرسمية بموقع

التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أن فريق الرصد والتقصي والإستجابة السريعة مكلف

بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بمتابعة الحالات المشتبه فى إصابتها

بفيروس كورونا .

