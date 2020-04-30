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بعد رفض الهدنة.. «سيالة» يطلب من «أوغلو» زيادة الدعم التركي لحكومة الوفاق

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أجرى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

وبحسب إيجاز صحفي صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، فإن الاتصال تناول آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

وزعمت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، أن الاتصال ناقشا فيه دعم تركيا لحكومة الوفاق، بعد رفضهم الهدنة الإنسانية في ليبيا، متطرقين إلى تناول الاتصال التشاور بين الجانبين في ملف مكافحة فيروس كورونا ومعالجة ملف المواطنين الليبيين العالقين في تركيا والآليات المتبعة لعملية إجلائهم وإعادتهم إلى طرابلس.

رفض المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج الهدنة الإنسانية، كاشفا «ضمنيا» عن استمراره في القتال ومهاجمة المدن الآمنة واستهداف مواقع الجيش

وزعمت وسائل إعلام تابعة للوفاق، اليوم الخميس، أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قال إن الخروقات الموثقة من قبل الطرف المعتدي- في إشارة إلى القوات المسلحة الليبية- منذ صدور قرار مجلس الأمن زادت، ولم تتوقف المليشيات المعتدية عن قصف الأحياء السكنية في العاصمة طرابلس، متناسيا خرق مليشياته لـ”هدنة جائحة كورونا” وإطلاقه ما يسمى بـ”عملية عاصفة السلام” التي تسببت في مقتل العشرات وترهيب الآمنين وآخره ما حدث في صرامان وصبراتة.

وتابع المجلس الرئاسي:” نود أن نوضح ونؤكد للمجتمع الدولي وبالأخص الدول الصديقة المهتمة بالشأن الليبي بأننا كنا وما زلنا ملتزمين بحقن دماء الليبيين، ومن هذا المنطلق أعلنا الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510) لسنة 2020، الذي يعزز نتائج مؤتمر برلين، وينص على وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين، كما وقعنا منفردين على وقف إطلاق النار الذي طرحته كل من دولتي روسيا وتركيا”، على حد زعم وسائل الإعلام.

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أوغلو حكومة الوفاق دعم رفض الهدنة زيادة سيالة طلب

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • الخزي على كلاب مصراته ياكلاب المال لعنة الله عليكم بعتو ليبيا للاتراك والقطريين
    هدا جزاء الليبيين لوقوفهم معكم ضد اللامعمر
    صدق من سماكم بيهود ليبيا ياكلاب

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  • طول عمر الخوان اغبياء حتى فى الكذب الذى يتناقض مع الواقع فى خرق المعتوه التركى وعبيد السلطان للهدنة حتى بعد مخرجات برلين وجلب نفايات الارهاب من سوريا عبر تركيا واسلحة متعدد لن تمنع فى النهاية سقوطهم بل سقوط المعتوه التركى نفسه بعد انهيار الاقتصاد التركى بسبب مغامراته الفاشلة وحرمه الشعب الليبى من عائدات النفط التى كان السفهاء يعطوها له مقابل خردة مسيرة ولميس مقبرة تسير على الارض

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  • عيب على ذقنك ياسيالة يازبالة وزير خارية السراج وعبد السلطان شيطان ملعون كل راسه حقد وشر على الشعب الليبى يجلب لهم حثالة الارهاب الدولى لقتل ابناء الشعب الليبى ويستحق هذا المجرم ان يعدم الف مرة فهو من شر ما خلق هل تدرى المدن المحتلة من المرتزقة فى طرابلس والزاوية وغريان ان مصراطة تمنع المرتزقة من دخول مصراطة للدفاع عنها وتنقلهم للمدن الاخرى ينهبوا خيراتها ويعتبروها غنائم لاحرار الشام والدواعش وجبهة النصرة

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