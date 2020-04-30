بعد رفض الهدنة.. «سيالة» يطلب من «أوغلو» زيادة الدعم التركي لحكومة الوفاق

أجرى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

وبحسب إيجاز صحفي صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، فإن الاتصال تناول آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

وزعمت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، أن الاتصال ناقشا فيه دعم تركيا لحكومة الوفاق، بعد رفضهم الهدنة الإنسانية في ليبيا، متطرقين إلى تناول الاتصال التشاور بين الجانبين في ملف مكافحة فيروس كورونا ومعالجة ملف المواطنين الليبيين العالقين في تركيا والآليات المتبعة لعملية إجلائهم وإعادتهم إلى طرابلس.

رفض المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج الهدنة الإنسانية، كاشفا «ضمنيا» عن استمراره في القتال ومهاجمة المدن الآمنة واستهداف مواقع الجيش

وزعمت وسائل إعلام تابعة للوفاق، اليوم الخميس، أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قال إن الخروقات الموثقة من قبل الطرف المعتدي- في إشارة إلى القوات المسلحة الليبية- منذ صدور قرار مجلس الأمن زادت، ولم تتوقف المليشيات المعتدية عن قصف الأحياء السكنية في العاصمة طرابلس، متناسيا خرق مليشياته لـ”هدنة جائحة كورونا” وإطلاقه ما يسمى بـ”عملية عاصفة السلام” التي تسببت في مقتل العشرات وترهيب الآمنين وآخره ما حدث في صرامان وصبراتة.

وتابع المجلس الرئاسي:” نود أن نوضح ونؤكد للمجتمع الدولي وبالأخص الدول الصديقة المهتمة بالشأن الليبي بأننا كنا وما زلنا ملتزمين بحقن دماء الليبيين، ومن هذا المنطلق أعلنا الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510) لسنة 2020، الذي يعزز نتائج مؤتمر برلين، وينص على وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين، كما وقعنا منفردين على وقف إطلاق النار الذي طرحته كل من دولتي روسيا وتركيا”، على حد زعم وسائل الإعلام.