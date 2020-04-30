“باشاغا” يجدد رفض “الوفاق” المطلق لـ “إيريني”: تفتقر لآليات إيقاف شحنات السلاح

جدد وزير داخلية حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، لدى اجتماعه في ما يعرف بالمجلس الرئاسي، اليوم الخميس، رفض “الوفاق” المطلق لعملية إيريني الأوروبية بسبب افتقارها لآليات إيقاف شحنات الأسلحة والمرتزقة التي تتدفق باستمرار عبر البر والجو إلى المشير حفتر بحسب ادعائه .

كان قد أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، رفضه الهدنة الإنسانية، كاشفا «ضمنيا» عن استمراره في القتال ومهاجمة المدن الآمنة واستهداف مواقع الجيش

وزعمت وسائل إعلام تابعة للوفاق، اليوم الخميس، أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قال إن الخروقات الموثقة من قبل الطرف المعتدي- في إشارة إلى القوات المسلحة الليبية- منذ صدور قرار مجلس الأمن زادت، ولم تتوقف المليشيات المعتدية عن قصف الأحياء السكنية في العاصمة طرابلس، متناسيا خرق مليشياته لـ”هدنة جائحة كورونا” وإطلاقه ما يسمى بـ”عملية عاصفة السلام” التي تسببت في مقتل العشرات وترهيب الآمنين وآخره ما حدث في صرامان وصبراتة.

وتابع المجلس الرئاسي:” نود أن نوضح ونؤكد للمجتمع الدولي وبالأخص الدول الصديقة المهتمة بالشأن الليبي بأننا كنا وما زلنا ملتزمين بحقن دماء الليبيين، ومن هذا المنطلق أعلنا الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510) لسنة 2020، الذي يعزز نتائج مؤتمر برلين، وينص على وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين، كما وقعنا منفردين على وقف إطلاق النار الذي طرحته كل من دولتي روسيا وتركيا”، على حد زعم وسائل الإعلام.

وادعى المجلس الرئاسي، أنه رغم هذه الانتهاكات، قبل مرة أخرى بالهدنة الإنسانية التي دعت ليها العديد من المنظمات الدولية والإقليمية- متناسيا إطلاقه ما يسمى بعملية السلاد التي استهدف من خلالها المدن الليبية واستهداف مواقع الجيش وحرق منازل الآمنين- معللا ذلك بأنه من أجل حماية مواطنينا وجميع المقيمين على أرض ليبيا بالأخص بسبب جائحة كورونا.

وأشار المجلس الرئاسي، إلى أن الجميع اتضح له ما كنّا نؤكده من أن الإنسانية مفقودة لدى المعتدي ومليشياته ومرتزقته الارهابيين، حيث اعتبر الوباء فرصة لتصعيد اعتداءاته مستغلا انشغالنا بمواجهة هذه الجائحة، على حد زعمه.

وزعم أن ما سبق من انتهاكات وخروقات يجعلنا لا نثق أبداً فيما يعلن من هدنة، لأنه اعتاد على الغدر والخيانة، وما أعلنه المعتدي منذ يومين بالانقلاب على الاتفاق السياسي والمؤسسات الشرعية يؤكد بأنه ليس لدينا شريك للسلام بل أمامنا شخص متعطش للدماء مهووس بالسلطة، متجاهلا رفضه لـ “هدنة رمضان الإنسانية”.

وقال إن أية عملية لوقف إطلاق النار ورصد الخروقات وللوصول إلى هدنة حقيقية فعلية تحتاج إلى رعاية وضمانات وآليات دولية يبحت فيها من خلال تفعيل عمل لجنة 5+5 التي تشرف عليها بعثة الدعم في ليبيا، على حد وصفه.

وشدد على أن موقفه ثابت وبأنه مستمر في ما يسمى بـ”الدفاع المشروع عن أنفسنا”، وضرب بؤر التهديد أينما وجدت وانهاء المجموعات الخارجة على القانون المستهينة بأرواح الليبيين في كامل أنحاء البلاد”، على حد قوله.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أمس الأربعاء، وقف العمليات العسكرية في شهر رمضان، استجابةً لمطالب المجتمع الدولي.

وقال المسماري، في كلمة له، مساء اليوم الأربعاء، إن أي خرق من ميليشيات الوفاق، سيتصدى له الجيش بشكل فوري وصارم.

وتابع، إن قوات الجيش، قصفت سيارات تابعة للميليشيات أثناء تحركها غرب العاصمة طرابلس، مؤكدًا مقتل 7 من عناصر الوفاق وحرج 16 منهم في محور طريق المطار.

وشدد على وقف جميع العمليات العسكرية في البلاد، محذرا من أي خرق لوقف إطلاق النار من قبل الميليشيات الإرهابية سيتم التصدي له بشكل فوري وصارم.