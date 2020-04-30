البعثة الأممية توثق وفاة 64 مدنيا جراء تصعيد القتال في ليبيا خلال الربع الأول من العام الجاري

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، إنها وثقت وقوع مالا يقل عن 131 ضحية في صفوف المدنيين جراء تصعيد القتال في ليبيا من بينهم 64 حالة وفاة و67 إصابة بجروح، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري في الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس.

وأوضحت البعثة في تقرير حول الاصابات بين المدنيين الربع الاول من العام الجاري أن هذه الحصيلة من الضحايا تمثل «زيادة إجمالية بنسبة 45% فيما تم توثيقه من الخسائر في صفوف المدنيين مقارنة بالفترة السابقة في الربع الرابع من عام 2019».

وأكدت البعثة أن الإقتتال على الأرض كان «هو المتسبب الرئيسي في وقوع هذا العدد من الضحايا بين المدنيين، تليه عمليات القتل المستهدف والغارات الجوية والعبوات الناسفة». وأرجعت البعثة «السبب في هذه الزيادة الإجمالية في الخسائر في صفوف المدنيين إلى التصعيد في الأعمال العدائية».

وأعربت البعثة عن «قلقها البالغ إزاء استمرار الهجمات العشوائية واستهداف المدنيين في المناطق المأهولة بهم وزيادة عدد الضحايا بينهم جراء استخدام الصواريخ والمدفعية، فضلاً عن عمليات القتل المستهدف على أيدي قوات تابعة لـ(الجيش الوطني الليبي)».

وقالت رئيسة البعثة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني ويليامز، أنه «يجب على جميع أطراف النزاع احترام إلتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الإمتثال لمبادئ التمييز والتناسب والتحوط في الهجوم للحيلولة دون وقوع إصابات بين المدنيين».

وجددت البعثة الأممية دعوتها إلى «أطراف النزاع كافة لوقف جميع العمليات العسكرية على الفور وإتاحة المجال للسلطات للتصدي لتهديد جائحة كورونا (كوفيد 19)».

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