حكومة الوفاق الليبية تعلن رفضها "هدنة" أعلنها حفتر في رمضان

ردا على إعلان قوات المشير حفتر، الرجل القوي في الشرق وقف إطلاق النار خلال رمضان بطلب من المجتمع الدولي و”دول صديقة”، أعلنت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا رفضها “للهدنة” مشيرة في بيان أنها ستستمر في “الدفاع المشروع عن النفس”.

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