حكومة الوفاق الليبية تعلن رفضها "هدنة" أعلنها حفتر في رمضان

ردا على إعلان قوات المشير حفتر، الرجل القوي في الشرق وقف إطلاق النار خلال رمضان بطلب من المجتمع الدولي و”دول صديقة”، أعلنت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا رفضها “للهدنة” مشيرة في بيان أنها ستستمر في “الدفاع المشروع عن النفس”.
تعليقات
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قناة موزه تقول الرجل القوى فى شرق ليبيا بدلا من ان تقول القائد العام للجيش الوطنى المسيطر على 90 % من اﻻراضى الليبية شرقا بالكامل وجنوبا بالكامل ومعظم الغرب ويسيطر على ثروة النفط والمياه بينما يسيطر السلطان المعتوه وعبيده على الباقى !!!
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حتى ابسط مبادئ الاعلام المحايد تفتقد تليه هذه القناة هى والبييبه سى الممولة من قطرائيل فبيان الاتحاد الاوربى والامم المتحدة يشير دائما الى الجيش الوطنى الليبى ولا يسميه قوات شرق ليبيا فلو كان الجيش شرق ليبيا فقط ما اهتم به احد
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