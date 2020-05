الصليب الأحمر: تحويل الدفعة الأولى من الصدقات للنازحين في 4 قرى بمدينة غات

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخميس، إتمام تحويل الدفعة الأولى من الصدقات النقدية للنازحين من قرى البركت، وتهالا، وايسين والفيوت المقيمين في مدينة غات.

وأكدت اللجنة في بيان لها أنها تقدم هذه الصدقات على مدى ثلاث شهور، لحوالي 430 عائلة نازحة خسروا بيوتهم وأملاكهم بسبب الفيضان الذي ضرب مناطقهم في العام الماضي.

