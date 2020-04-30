الرئاسة التونسية: بلادنا أكثر الدول تضررا من تفاقم الوضع في ليبيا

استحوذ الملف الليبي على اجتماع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد مع رئيس الحكومة والوزراء المتداخلين، اليوم الخميس، بقصر قرطاج.

وبحسبب بيان صادر عن الرئاسة التونسية، فإنها خصصت هذا الاجتماع للنظر في الأوضاع الليبية، والذي شارك فيه كل من رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ ووزيرة العدل، ثريا الجريبي ووزير الدفاع، عماد الحزقي ووزير الداخلية، هشام المشيشي ووزير الشؤون الخارجية، نورالدين الري، إلى جانب عدد من الإطارات الأمنية والعسكرية.

وأكد المجتمعون، إثر التداول حول التطورات الأخيرة التي تشهدها ليبيا، على أن “تونس ترفض أي تقسيم للشقيقة ليبيا، مهما كان الشكل الذي يمكن أن يتخذه هذا التقسيم”.

كما جددوا “تمسك تونس بالشرعية الدولية، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون الحل ليبيا ليبيا، دون أي تدخل أجنبي، لأن القضية هي قضية الشعب الليبي وليست مسألة دولية”.

وأشار المجتمعون، إلى أن “تونس هي أكثر الدول تضررا من تفاقم الوضع في ليبيا، وعلى المجموعة الدولية أن تضع في الاعتبار الأضرار التي لحقت تونس وما زالت تطالها”.

وقد تم في ختام هذا الاجتماع، تكوين مجموعة عمل، على مستوى رئاسة الجمهورية، تجمع كل الأطراف المتدخلة وتتولى، فضلا عن تنسيق العمل، “استشراف المستقبل والتحسب لأي طوارئ”، حسب نص البيان الصادر عن الرئاسة التونسية.