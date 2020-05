عدل الوفاق: اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان أنجزت تقريرها الثالث

أنهت اللجنة المشتركة لرصد و توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المشكله بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة رقم735 لسنة2019 تقريرها الثالث الذي يتناول انتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني في معارك طرابلس خلال الفترة الممتده من 13ديسمبر لعام 2019وحتى 31مارس لعام2020.

وأكدت وزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، في بيان لها، أن التقرير الثالث يعد تحديثا لأوضاع حقوق الانسان منذ التقرير الثاني الذي صدر في 12ديسمبر لعام 2019 والذي قام بتغطية المعارك في طرابلس خلال الفترة الممتده من 17 أكتوبر وحتى 12ديسمبر لعام 2019.

وبحسب البيان، أكدت اللجنة استمرارها في رصد و توثيق الانتهاكات والجرائم وصولا إلى تقديم مرتكبيها الى العدالة ضمانا لعدم الافلات من العقاب وأن تقريرها القادم سيتناول الفتره من 1 ابريل لعام 2020 ومابعده.

هذا ويذكر أن الوفاق واجهت العديد من الانتقادات بسبب الانتهاكات التي مارستها أثناء هجومها على مدينة ترهونة، وكذلك أثناء معاركها في صبراته وصرمان.

