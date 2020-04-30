«المسماري»: مليشيات الوفاق لم تتوقف عن قصف مواقع للجيش رغم الهدنة

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، مساء اليوم الخميس، أن المدفعية التركية قصفت اليوم مواقع لقوات الجيش بقاعدة معيتيقة رغم الهدنة التي أعلنها أمس الأربعاء.

وأضاف المسماري، في تصريحات لقناة «روسيا اليوم»، إن مليشيات الوفاق لم تتوقف حتى الآن عن القصف على مواقع الجيش منذ إعلان الهدنة، موضحا: «قمنا بالرد على أي اختراق وهناك قصف مدفعي متبادل بيينا وبين المليشيات».

رفض المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج الهدنة الإنسانية، كاشفا «ضمنيا» عن استمراره في القتال ومهاجمة المدن الآمنة واستهداف مواقع الجيش

وزعمت وسائل إعلام تابعة للوفاق، اليوم الخميس، أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قال إن الخروقات الموثقة من قبل الطرف المعتدي- في إشارة إلى القوات المسلحة الليبية- منذ صدور قرار مجلس الأمن زادت، ولم تتوقف المليشيات المعتدية عن قصف الأحياء السكنية في العاصمة طرابلس، متناسيا خرق مليشياته لـ”هدنة جائحة كورونا” وإطلاقه ما يسمى بـ”عملية عاصفة السلام” التي تسببت في مقتل العشرات وترهيب الآمنين وآخره ما حدث في صرامان وصبراتة.

وتابع المجلس الرئاسي:” نود أن نوضح ونؤكد للمجتمع الدولي وبالأخص الدول الصديقة المهتمة بالشأن الليبي بأننا كنا وما زلنا ملتزمين بحقن دماء الليبيين، ومن هذا المنطلق أعلنا الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510) لسنة 2020، الذي يعزز نتائج مؤتمر برلين، وينص على وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين، كما وقعنا منفردين على وقف إطلاق النار الذي طرحته كل من دولتي روسيا وتركيا”، على حد زعم وسائل الإعلام.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أمس الأربعاء، وقف العمليات العسكرية في شهر رمضان، استجابةً لمطالب المجتمع الدولي.

وقال المسماري، في كلمة له، مساء اليوم الأربعاء، إن أي خرق من ميليشيات الوفاق، سيتصدى له الجيش بشكل فوري وصارم.

وتابع، إن قوات الجيش، قصفت سيارات تابعة للميليشيات أثناء تحركها غرب العاصمة طرابلس، مؤكدًا مقتل 7 من عناصر الوفاق وحرج 16 منهم في محور طريق المطار.

وشدد على وقف جميع العمليات العسكرية في البلاد، محذرا من أي خرق لوقف إطلاق النار من قبل الميليشيات الإرهابية سيتم التصدي له بشكل فوري وصارم.