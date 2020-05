المصرف المركزي يكشف عن تفاصيل منح اعتمادات مستندية للتجار

كشف مصرف ليبيا المركزي طرابلس، الخميس، عن تفاصيل طلبات

فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 24 حتى 30 أبريل الجاري

.

ونشر المركزي، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي

” فيسبوك “، 18 قائمة تضمنت توضيحاً حول الاعتمادات الممنوحة للتجار خلال

تلك الفترة ، وذلك وفقاً لما ورد في الفقرة 16 من المنشور رقم 2 الخاص بضوابط منح الاعتمادات

والتي تنص على حق المصرف المركزي نشر معلومات المستفيدين من الاعتمادات.

وشملت بيانات المركزي اسم التاجر المستفيد من الخدمة، والشركة،

وقيمة الاعتماد ونوعية السلع المستوردة .

