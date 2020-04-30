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المصرف المركزي يكشف عن تفاصيل منح اعتمادات مستندية للتجار

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

كشف مصرف ليبيا المركزي طرابلس، الخميس، عن تفاصيل طلبات
فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 24 حتى 30 أبريل الجاري
.

ونشر المركزي، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي
” فيسبوك “، 18 قائمة تضمنت توضيحاً حول الاعتمادات الممنوحة للتجار خلال
تلك الفترة ، وذلك وفقاً لما ورد في الفقرة 16 من المنشور رقم 2 الخاص بضوابط منح الاعتمادات
والتي تنص على حق المصرف المركزي نشر معلومات المستفيدين من الاعتمادات.

وشملت بيانات المركزي اسم التاجر المستفيد من الخدمة، والشركة،
وقيمة الاعتماد ونوعية السلع المستوردة .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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