«دي مايو»: إيطاليا لن ترسل أي تعزيزات عسكرية إلى ليبيا

أكدت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها لويجي دي مايو، أنها لن ترسل أي تعزيزات عسكرية إلى ليبيا.

وفي تصريحات لصحيفة لا ريبوبليكا أكد دي مايو أنه ليس هناك أي بديل للعمل السياسي في ليبيا، ويجب السير في اتجاه التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وقال وزير الخارجية الإيطالي إن الحوار السياسي الذي أشار إليه مؤتمر برلين يبقى هو الخيار الملموس الوحيد لتجاوز الأزمة الليبية.

هذا واستعرض وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، خلال مكالمة هاتفية مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، الملف الليبي وآخر تطوراته.

وقالت وكالة آكي الإيطالية إن دي مايو أكد لبوريل أن التطورات في ليبيا مصدر قلق شديد لإيطاليا، مؤكدا أن الحوار السياسي وفق المسار الذي حدده مؤتمر برلين يظل الخيار الوحيد الموثوق والفعال للتغلب على الأزمة الليبية، كما شدد دي مايو على أن إيطاليا تدعم وحدة ليبيا وسيادتها.