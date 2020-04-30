“البعثة” تُحصي مقتل 64 مدنيا ليبياً بـ3 أشهر

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، إن 64 مدنيا قتلوا وأصيب 67 آخرون في الربع الأول من العام الجاري من (1 يناير حتى 31 مارس)، جراء النزاع المسلح في البلاد.

وأضافت البعثة في تقرير يوثق حجم الخسائر في صفوف المدنيين، إن هذا الرقم يُمثّل زيادة إجمالية بنسبة 45 بالمائة مقارنة مع الربع الرابع من عام 2019، مبينة أن الاقتتال على الأرض كان هو السبب الرئيسي في وقوع الضحايا المدنيين، تليه عمليات القتل المستهدف والغارات الجوية والعبوات الناسفة.

وأعربت البعثة عن “قلقها البالغ إزاء استمرار الهجمات العشوائية واستهداف المدنيين في المناطق المأهولة بهم وزيادة عدد الضحايا بينهم جراء استخدام الصواريخ والمدفعية، فضلاً عن “عمليات القتل المستهدف على أيدي قوات تابعة للجيش الوطني”.

وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، أهمية أن تحترم جميع أطراف النزاع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الامتثال لمبادئ التمييز والتناسب والتحوط في الهجوم للحيلولة دون وقوع إصابات بين المدنيين”.

وجددت البعثة دعوتها لأطراف النزاع كافة لوقف جميع العمليات العسكرية على الفور وإتاحة المجال للسلطات للتصدي لتهديد جائحة كورونا.

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