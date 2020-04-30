اخبار ليبيا الان

خاص ليبيا 24…لنقي: إعلان حفتر ليس له تأييد دولي أو محلي والهدنة لها شروط حتى تنجح

تم النشر منذُ 13 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب أحمد لنقي إن الهدنة التي أعلنها الجيش لها شروط حتى تنجح على رأسها وضع تدابير الثقة وآليات لمراقبة وقف إطلاق النار بين الأطراف المتصارعة.

وأضاف لنقي في تصريح خاص لليبيا 24 أن الهدنة تحتاج أيضا لإشراف من الأمم
المتحدة وإذا لم تتحقق الشروط السابقة فلن يكون هناك التزاما حقيقيا بوقف العمليات
العسكرية.

وفيما يتعلق بإعلان حفتر تولي السلطة بتفويض شعبي وإعلان خارجة طريق جديدة،
أوضح لنقي أن هذا الإعلان يعتبر أحادي الجانب ولم يلق تأييدا دوليا ناهيك عن
التأييد المحلي.

وبين أن الشعب الليبي يرفض أن وصول أي طرف لسدة الحكم إلا عن طريق صناديق الاقتراع مع
تهيئة شروط النزاهة و الشفافية والإشراف الدولي في جو من الأمن والاستقرار وحرية
الرأي ورفض تكميم الأفواه، على حد تعبيره.

The post خاص ليبيا 24…لنقي: إعلان حفتر ليس له تأييد دولي أو محلي والهدنة لها شروط حتى تنجح appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • الشعب مصدر السلطات وهو من فوض الجيش ونوابه هم من كلف الجيش الوطنى بمحاربة الارهاب وتعلم انت لو كنت نائب غير نائم بصدور قرار بذلك بنصاب قانونى والعالم يعترف بمجلس النواب وقرارته الصادرة بنصاب قانونى ومع ذلك لم يحترم العالم قرار البرلمان برفض حكومة الوفاق وانتهاء صلاحيتها من سنوات وكان لزاما عليه اعادة السلطة للحكومة المؤقتة التى نالت ثقة البرلمان فكيف يعترف المجتمع الدولى بشرعيات متناقضة والبرلمان هو من يحدد الشرعية باسم الشعب كما فى كل دول العالم واذا رفض حكومة استمرت السابقة اما مانراه من المجتمع اادولى سمك لبن تمر هندى

    رد

  • انت يا سيد احمد لنقي تلمح الي أن السيد حتفر له نيه أغتصاب السلطه ولكن أغلب الشعب الليبي العكس يري ان الرجل يريد ان يجمع شتات الوطن والذي تم يعيينه او تمكنه من قبل برناندينو ليّون في منصب ما في الرئاسي او في مجلس الدوله فهو في نظر شرفاء ليبيا هو مجرد خائن للوطن وعميل مرتهن للاجنبي والسراج الذي مارس مهمام رئيس وزراء ليبيا بدون ان ينال موافقة البرلمان الليبي فهو أنسان مغتصب للسلطه وكل مغتصب السلطه هو عدو للشعب وعداوته للشعب تساوي في مضمونها خيانته للوطن ولدينا افراد بدأوا حياتهم السياسيه كأعضاء بسيطين في برلمان ليبيا الشرعي ولكن عندما وجدوا أنفسهم ليسوا اوائل الاعضاء فلم يروق لهم الحال وتواصلوا سرا مع دول معينه هي المهينمه علي القرار في الأمم المتحده  من وراء ظهر البرلمان ودون علمه وعرضوا علي تلك الدول العماله لهم في مقابل تمكينهم من وظائف عُليّا في سدة الحكم في ليبيا وتعهدوا لها برعاية وبحماية مصالحها في ليبيا وعندما أنس فيهم برناندينو ليّون استعدادهم للعماله يوم كان مندوب الأمم المتحده في ليبيا وعهدهم بترجيح كفتهم هم في حكم ليبيا وعمل علي تغيير الخارطه السياسيه في ليبيا لصالحهم وسجل أسماءهم في قصاصة من الورق وبالفعل عملها ليّون وسحب البساط من تحت البرلمان الشرعي في شرق البلاد وأجلس مكانه المجلس الاعمي لدولمه في غرب البلاد وسحب البساط من تحت الحكومه الشرعيه في شرق البلاد وأجلس مكانها المجلس التعاسي في غرب البلاد ومن الساهل عليك أخي الليبي معرفة من خان وطنه ليبيا فما عليك الا النظر الي قائمة من في المجلس التعاسي ومن في المجلس الاعمي للدولمه فكل من أسمه في تلك القائمه فهو خائن وأي ليبي حر شريف لن يقبل بالخَونة من ابناء وطنه.. فالخائن لوطنه يلفظه وطنه، ويلعنه أهله، فلا أرض وطنه تقله، ولا سماؤه تظله.لذلك هم بعدما اعلن الجيش تطهير البلاد مهم وارجاع الشرعيه لمن كانت لهم سارعوا هم بنقلوا أموال وعيالهم الي تركيا خوفا من أنتقام الشعب اذاما صحي صحوه وتفلت عقاله في المقابل في بلدي رجال وهبو انفسهم للدفاع عن الوطن في أوقات الشدة والتصدي لأعداء الله واعداء الوطن ودحر الغزاة الطامعين والدفاع عن الأرض وشرف الآباء والأجداد وكما ان في بلدي رجال نالو شرف الشهادة وهم احياء عند ربهم يرزقون …. هناك في بلدي خونه أرتضون لأنفسهم الإقدام على خيانة وطنهم وأمتهم وشعبهم وبيع ضمائرهم للشيطان ورضوا بالتعاون مع أعداء الوطن والتاريخ ، لينالوا الخسران والعار في الدنيا والاخرة ..فالذعر والخوف من انتقام احرار الوطن وشرفاءه منهم يراودهم وهم لا يعرفون كيف يمضون العيش في ظل ذلك العار الذي سيلاحقهم حتى بعد مماتهم إن خيانة الوطن جريمة لا تغتفر ومن يقدم عليها وخاصة من يضعون أياديهم في أيدي بأيادي الغرب الاستعماري ويعينوا الغرب على العبث بمقدرات بلدهم وزعزعة استقرارها .وأن مصير الخونة إلى زوال وثمن الخيانة كبير يجب أن يتحملها من باع ضميره ووجدانه وأدار ظهره للوطن إن خيانة الوطن جريمة كبرى، فالخونة لا ينظر لهم بعين من الاحترام والتقدير بل ينظر إليهم بعين من الاستهجان والاستخفاف وبسوء الأخلاق وانحطاطها حتى من قبل المستعمر الذن يعملون لصالحه * هل يوجد على وجه الأرض من هو أحقر وأنذل من إنسان؛ يضمر الشر لوطنه وأهله.. سألو (هتلر) من أحقر الناس الذين قابلتهم في حياتك..؟ فقال: (أحقر الناس. هؤلاء الذين ساعدوني على احتلال أوطانهم) فلا تبصق علي الارض أخي المواطن الليبي وهناك صور لهؤلاء معلقه علي حوائط كل من طرابلس ومصراته فصورهم هي الاولي والاجدر بالبصق عليها من الارض الليبيه الطاهره وفي طريقك اذاما وجدت صورة راعيهم وممدهم بالسلاح اردوغان قوم بالواجب حيال صورته من البصق

    رد