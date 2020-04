خاص ليبيا 24…لنقي: إعلان حفتر ليس له تأييد دولي أو محلي والهدنة لها شروط حتى تنجح

قال عضو مجلس النواب أحمد لنقي إن الهدنة التي أعلنها الجيش لها شروط حتى تنجح على رأسها وضع تدابير الثقة وآليات لمراقبة وقف إطلاق النار بين الأطراف المتصارعة.

وأضاف لنقي في تصريح خاص لليبيا 24 أن الهدنة تحتاج أيضا لإشراف من الأمم

المتحدة وإذا لم تتحقق الشروط السابقة فلن يكون هناك التزاما حقيقيا بوقف العمليات

العسكرية.

وفيما يتعلق بإعلان حفتر تولي السلطة بتفويض شعبي وإعلان خارجة طريق جديدة،

أوضح لنقي أن هذا الإعلان يعتبر أحادي الجانب ولم يلق تأييدا دوليا ناهيك عن

التأييد المحلي.

وبين أن الشعب الليبي يرفض أن وصول أي طرف لسدة الحكم إلا عن طريق صناديق الاقتراع مع

تهيئة شروط النزاهة و الشفافية والإشراف الدولي في جو من الأمن والاستقرار وحرية

الرأي ورفض تكميم الأفواه، على حد تعبيره.

