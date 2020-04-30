رئيس البرلمان العربي: على تركيا وقف توريد السلاح ونقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا

استنكر رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، الانتهاكات التي ترتكبها تركيا داخل الأراضي الليبية، مطالبا إياه بـ«اللتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا والتوقف عن إرسال المقاتلين الأجانب» إلى هناك.

ودعا السلمي، في بيان له، الأمم المتحدة «إلى التحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذه التدخلات ومنع تسهيل نقل المقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا، ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف الممولة الصراع في ليبيا بالسلاح».

ورحب السلّمي في بيان أصدره أمس الأربعاء، بإعلان القيادة العامة للجيش الليبي بشأن وقف جميع العمليات العسكرية في ليبيا استجابةً لدعوات المجتمع الدولي ودول شقيقة وصديقة طالبت بوقف فوري للقتال.

ودعا السلمي «جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام بوقف إطلاق النار والتوصل إلى هُدنة إنسانية في شهر رمضان المبارك حقناً لدماء أبناء الشعب الليبي، وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار لتهيئة الأجواء لدعم مسار التسويةٍ السياسية الشاملة للأزمة باعتبارها السبيل الوحيد لتمكين ليبيا من إنهاء المرحلة الانتقالية وتحقيق الأمن والاستقرار المنشود وضمان سيادتها الكاملة ووحدة أراضيها وأمن وسلامة مواطنيها».

وشدد رئيس البرلمان العربي في ختام البيان على ضرورة «إيقاف التدخلات الخارجية في الشئون الليبية وإذكاء الصراع بين الأطراف المتحاربة».

ورفض المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج الهدنة الإنسانية، كاشفا «ضمنيا» عن استمراره في القتال ومهاجمة المدن الآمنة واستهداف مواقع الجيش

وزعمت وسائل إعلام تابعة للوفاق، اليوم الخميس، أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قال إن الخروقات الموثقة من قبل الطرف المعتدي- في إشارة إلى القوات المسلحة الليبية- منذ صدور قرار مجلس الأمن زادت، ولم تتوقف المليشيات المعتدية عن قصف الأحياء السكنية في العاصمة طرابلس، متناسيا خرق مليشياته لـ”هدنة جائحة كورونا” وإطلاقه ما يسمى بـ”عملية عاصفة السلام” التي تسببت في مقتل العشرات وترهيب الآمنين وآخره ما حدث في صرامان وصبراتة.

وتابع المجلس الرئاسي:” نود أن نوضح ونؤكد للمجتمع الدولي وبالأخص الدول الصديقة المهتمة بالشأن الليبي بأننا كنا وما زلنا ملتزمين بحقن دماء الليبيين، ومن هذا المنطلق أعلنا الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510) لسنة 2020، الذي يعزز نتائج مؤتمر برلين، وينص على وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين، كما وقعنا منفردين على وقف إطلاق النار الذي طرحته كل من دولتي روسيا وتركيا”، على حد زعم وسائل الإعلام.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أمس الأربعاء، وقف العمليات العسكرية في شهر رمضان، استجابةً لمطالب المجتمع الدولي.

وقال المسماري، في كلمة له، مساء اليوم الأربعاء، إن أي خرق من ميليشيات الوفاق، سيتصدى له الجيش بشكل فوري وصارم.

وتابع، إن قوات الجيش، قصفت سيارات تابعة للميليشيات أثناء تحركها غرب العاصمة طرابلس، مؤكدًا مقتل 7 من عناصر الوفاق وحرج 16 منهم في محور طريق المطار.

وشدد على وقف جميع العمليات العسكرية في البلاد، محذرا من أي خرق لوقف إطلاق النار من قبل الميليشيات الإرهابية سيتم التصدي له بشكل فوري وصارم.