السودان يعلق على أنباء وصول طائرة إماراتية لنقل جنود لدعم حفتر في ليبيا

علقت القوات المسلحة السودانية، مساء اليوم الخميس، على الخبر الذي تداولته إحدى القنوات الإخبارية، والذي يدعي وصول طائرة إماراتية إلى البلد العربي الأفريقي بهدف نقل جنود إلى ليبيا.

وبحسب وكالة “سونا” جاء في بيان صدر على لسان العميد ركن عامر محمد الحسن الناطق باسم القوات المسلحة: “ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلا والذي لم يتحرى فيه المهنية الصحفية والمصداقية والدقة وأخذ الخبر من المصادر الرئيسة”.

وأضاف: “بثت قناة الجزيرة الإخبارية معلومات كاذبة تندرج تحت عملية تضليل الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي للتشكيك في مصداقية قيادة البلاد ونواياها المحايدة تجاه الصراع في ليبيا وذلك بنسج أخبار كاذبة”.

وأوضح أن ذلك تزامن مع هبوط طائرة إماراتية بقاعدة عسكرية بمطار الخرطوم في إطار المساعدات التي تقدمها الإمارات بمناسبة شهر رمضان للأسر الفقيرة، وتحتوي على مساعدات صحية وإنسانية وكان في استقبالها السفيرالإماراتي بالخرطوم ولجنة استقبال رسمية من الحكومة السودانية.

ووفقًا لما جاء في البيان، تعتزم القوات المسلحة السودانية اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قناة “الجزيرة”، بهدف “الحفاظ على حقوق السودان وسيادته ومحاسبة كل من تسول له نفسه ترويج الشائعات التي تمس بأمن واستقرار البلاد”.