القوات المسلحة تعثر على 18 جثة متحللة في محور عين زارة

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع اليوم الخميس أن القوات المسلحة العربية الليبية عثرت على 18 جثة متحللة في أحد محاور القتال في العاصمة طرابلس.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة عثرت على الجثث متروكة في محور عين زارة أثناء عمليات التقدم والتأمين لجنود القوات المسلحة الليبية.

ورجح المصدر إلى أن الجث قد ترجع لعناصر من المرتزقة السوريين بعد أن قتلوا خلال المواجهات وتركت جثثهم من قبل رفقائهم.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أمس الأربعاء مقطع مرئي لعدد من المرتزقة السوريين، وهم يتفاخرون بوجودهم داخل طرابلس وقيامهم بعدد من الاقتحامات تجاه مطار طرابلس الدولي .

وأظهر المقطع المرئي، إعلان عدد منهم لأسمائهم الحركية، كأبو داوود وأبو الزهراء الحلبي وأبو هاجر التونسي، وأبو عبيدة الفلسطيني.

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