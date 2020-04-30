«البعثة الأممية» متجاهلة المرتزقة السوريين: يجب على المتحاربين إحترام القانون الدولي في ليبيا

أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بياناً قالت فيه إنها وثقت وقوع ما لا يقل عن 131 ضحية في صفوف المدنيين (64 حالة وفاة و67 إصابة بجروح). ويمثل هذا الرقم زيادة إجمالية بنسبة 45 بالمائة فيما تم توثيقه من الخسائر في صفوف المدنيين مقارنة بالفترة السابقة في الربع الرابع من عام 2019. وكان الإقتتال على الأرض هو المتسبب الرئيسي في وقوع هذا العدد من الضحايا بين المدنيين، تليه عمليات القتل المستهدف والغارات الجوية والعبوات الناسفة.

أضاف بيان “البعثة”: “ويعود السبب في هذه الزيادة الإجمالية في الخسائر في صفوف المدنيين إلى التصعيد في الأعمال العدائية. وتعرب البعثة عن قلقها البالغ إزاء إستمرار الهجمات العشوائية وإستهداف المدنيين في المناطق المأهولة بهم وزيادة عدد الضحايا بينهم جراء إستخدام الصواريخ والمدفعية، فضلاً عن عمليات القتل المستهدف على أيدي قوات تابعة للجيش الوطني الليبي” متجاهلة بذلك الهجمات التي شنتها المليشيات مدعومة بالمرتزقة السوريين في صبراتة وصرمان وغيرها من مدن الساحل الغربي، ليخلوا بذلك بيان البعثة من أي إدانة لمليشيات حكومة الوفاق.

وذكرت الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، أنه “يجب على جميع أطراف النزاع إحترام إلتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الإمتثال لمبادئ التمييز والتناسب والتحوط في الهجوم للحيلولة دون وقوع إصابات بين المدنيين” على حد قولها.

واختتم البيان قائلاً: “وتجدد البعثة دعوتها إلى أطراف النزاع كافة لوقف جميع العمليات العسكرية على الفور وإتاحة المجال للسلطات للتصدي لتهديد جائحة كورونا (كوفيد 19)”.