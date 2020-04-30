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«البعثة الأممية» متجاهلة المرتزقة السوريين: يجب على المتحاربين إحترام القانون الدولي في ليبيا

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بياناً قالت فيه إنها وثقت وقوع ما لا يقل عن 131 ضحية في صفوف المدنيين (64 حالة وفاة و67 إصابة بجروح). ويمثل هذا الرقم زيادة إجمالية بنسبة 45 بالمائة فيما تم توثيقه من الخسائر في صفوف المدنيين مقارنة بالفترة السابقة في الربع الرابع من عام 2019. وكان الإقتتال على الأرض هو المتسبب الرئيسي في وقوع هذا العدد من الضحايا بين المدنيين، تليه عمليات القتل المستهدف والغارات الجوية والعبوات الناسفة.

أضاف بيان “البعثة”: “ويعود السبب في هذه الزيادة الإجمالية في الخسائر في صفوف المدنيين إلى التصعيد في الأعمال العدائية. وتعرب البعثة عن قلقها البالغ إزاء إستمرار الهجمات العشوائية وإستهداف المدنيين في المناطق المأهولة بهم وزيادة عدد الضحايا بينهم جراء إستخدام الصواريخ والمدفعية، فضلاً عن عمليات القتل المستهدف على أيدي قوات تابعة للجيش الوطني الليبي” متجاهلة بذلك الهجمات التي شنتها المليشيات مدعومة بالمرتزقة السوريين في صبراتة وصرمان وغيرها من مدن الساحل الغربي، ليخلوا بذلك بيان البعثة من أي إدانة لمليشيات حكومة الوفاق.

وذكرت الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، أنه “يجب على جميع أطراف النزاع إحترام إلتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الإمتثال لمبادئ التمييز والتناسب والتحوط في الهجوم للحيلولة دون وقوع إصابات بين المدنيين” على حد قولها.

واختتم البيان قائلاً: “وتجدد البعثة دعوتها إلى أطراف النزاع كافة لوقف جميع العمليات العسكرية على الفور وإتاحة المجال للسلطات للتصدي لتهديد جائحة كورونا (كوفيد 19)”.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • Go straight to hell. A basic model to solving any dilemma or a problem is to break it down and keenly look for the mere root causes ya stupid Yankee girl
    The UN & you are flow of sewage and both are stinky & rotten to the core
    It appears that the UN distributes the same verbiage or trash to its employees and all they do is to say it or write it(REPEAT).
    Basically, you & your associates are 200% BLIND PARROTS
    we are truly sick of you and the UN at all levels

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