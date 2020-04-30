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نائب رئيس «الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا»: على المجتمع الدولي دعم التفويض الشعبي للجيش

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا السنوسي الحليق، إن الشعب والقبائل هم من منحوا الجيش الليبي تفويضا، باستثناء المناطق الغربية التي تدور فيها الاشتباكات، إلا أن هذا التفويض يجب دعمه من البرلمان والمجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، ومن ثم تكوين حكومة وحدة وطنية.

وأضاف الحليق، في تصريحات لـ”سبوتنيك”، اليوم الخميس،  أن الاتجاه الثاني المتمثل في إعلان خارطة الطريق التي أعلنها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وأنها لا تتعارض مع التفويض الشعبي، ويمكن التوافق بينهما.

ويرى الحليق أن دعم الدول الداعمة للاستقرار للخطة بات مهما، وكذلك فيما يتعلق بالموقف الدولي، خاصة أنه يجب على المجتمع الدولي دعم للتفويض.

ورفض المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج الهدنة الإنسانية، كاشفا «ضمنيا» عن استمراره في القتال ومهاجمة المدن الآمنة واستهداف مواقع الجيش

وزعمت وسائل إعلام تابعة للوفاق، اليوم الخميس، أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قال إن الخروقات الموثقة من قبل الطرف المعتدي- في إشارة إلى القوات المسلحة الليبية- منذ صدور قرار مجلس الأمن زادت، ولم تتوقف المليشيات المعتدية عن قصف الأحياء السكنية في العاصمة طرابلس، متناسيا خرق مليشياته لـ”هدنة جائحة كورونا” وإطلاقه ما يسمى بـ”عملية عاصفة السلام” التي تسببت في مقتل العشرات وترهيب الآمنين وآخره ما حدث في صرامان وصبراتة.

وتابع المجلس الرئاسي:” نود أن نوضح ونؤكد للمجتمع الدولي وبالأخص الدول الصديقة المهتمة بالشأن الليبي بأننا كنا وما زلنا ملتزمين بحقن دماء الليبيين، ومن هذا المنطلق أعلنا الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510) لسنة 2020، الذي يعزز نتائج مؤتمر برلين، وينص على وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين، كما وقعنا منفردين على وقف إطلاق النار الذي طرحته كل من دولتي روسيا وتركيا”، على حد زعم وسائل الإعلام.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أمس الأربعاء، وقف العمليات العسكرية في شهر رمضان، استجابةً لمطالب المجتمع الدولي.

وقال المسماري، في كلمة له، مساء اليوم الأربعاء، إن أي خرق من ميليشيات الوفاق، سيتصدى له الجيش بشكل فوري وصارم.

وتابع، إن قوات الجيش، قصفت سيارات تابعة للميليشيات أثناء تحركها غرب العاصمة طرابلس، مؤكدًا مقتل 7 من عناصر الوفاق وحرج 16 منهم في محور طريق المطار.

وشدد على وقف جميع العمليات العسكرية في البلاد، محذرا من أي خرق لوقف إطلاق النار من قبل الميليشيات الإرهابية سيتم التصدي له بشكل فوري وصارم.

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المسماري تفويض عاصفة السلام نائب لمجلس الأعلى للقبائل الليبية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • تفويض الشعب الليبى للجيش الوطنى ﻻ يتعارض مطلقا مع الشرعية الدستورية وليس كما يصور الخوان ان المشير يطمع فى السلطة فالمشير سيضع خارطة طريق ولا تعنى ان يتولى بنفسه البلاد بل ستكون صدمة لهم وللمجتمع الدولى عندما تكون شرعية مائة فى المائة فالقائد الاعلى للجيش الوطنى المستشار عقيلة صالح هو اعلى سلطة منتخبة فى البلاد وبسقوط الصخيرات ونهاية صلاحيته تعود اليه صلاحيته السابقة ماقبل الصخيرات كرئيس مؤقت للبلاد والعالم كله يعترف بشرعية مجلس النواب وبالتالى ﻻتتعارض الشرعية المحلية مع الدولية خاصة ان حكومة الوفاق لم تنل اصلا ثقة مجلس النواب وبالتالى فهى غير شرعية لذلك ومن واقع خبرتى السياسية الكبيرة اتمنى من المشير ان يكون بيان اعلان خارطة الطريق بصياغة دقيقة على النحو التالى :-
    بناء على اعتراف المجتمع الدولى بمجلس النواب الليبى كممثل شرعى للشعب الليبى وبناء على رفض مجلس النواب لحكومة مايسمى الوفاق مرتين وبناء على انتهاء اتفاق الصخيرات حسب احد بنوده منذ سنوات وبناء عليه نعود الى ماقبل الصخيرات باعادة السلطة التنفيذية الى رئيس مجلس النواب كرئيس مؤقت للبلاد وقائد اعلى للجيش الوطنى على ان يختار ثلاث نواب له بمثلون الاقاليم الثلاثة ويختار رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة من كافة انحاء المدن الليبية لادارة الفترة الانتقالية من اعداد الدستور والاستفتاء عليه وانتخاب البرلمان والرئيس الجديد ويختار رئيس مجلس النواب احد نوابه لتشكيل مجلس نواب مصغر مؤقت لاقرار التشريعات الجديدة

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