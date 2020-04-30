امغيب: الغزو التركي الصريح والوضع المعيشي الصعب أجبر القيادة العامة على قبول تفويض الشعب

ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن الشعوب لا تأخذ الأذن من أحد عندما تقرر فهي مصدر السلطات وهي الأدرى بما يناسبها.

امغيب أشار خلال تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” إلى أن الحالة الاستثنائية والوضع السياسي المعقد والصمت الدولي عن هذا الغزو التركي الصريح للبلاد وقبل كل ذلك الوضع المعيشي الصعب للمواطن هو ما أجبر القيادة العامة للجيش على قبول تفويض الشعب لها لرفع الظلم والمعاناة عن المواطن ومحاربة الفساد وهي ماضية دون تردد في محاربة الإرهاب ومقاتلة العدو الغازي وتحرير كامل البلاد واعادة الاستقرار .

وأضاف :” لكل ما سبق ولكل ما نعلم عن كل الأخطار المحدقة بالوطن ولمعرفتنا بعجزنا عن اتخاذ اي قرار يُلزم المجتمع الدولي بسحب الإعتراف من حكومة الصخيرات واسقاط الإتفاق السياسي سبب كل الأزمات التي تمر بها البلاد ، فوضنا القيادة العامة للجيش لتولي قيادة البلاد وارجاع الأمور إلى نصابها”.

كما أكد على أن المطلوب من الجميع الآن فقط الإستمرار في دعم القيادة العامة للجيش بكل قوة وثبات.

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